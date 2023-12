Cumplido el período ordinario del mandato inconcluso de Marcelo Tinelli, San Lorenzo celebrará este domingo elecciones para definir su Comisión Directiva por los próximos cuatro años con cuatro aspirantes a presidente que coinciden en dos prioridades de gestión: la continuidad de Rubén Insúa al frente del plantel profesional de fútbol y la Vuelta a Boedo con un nuevo estadio en Avenida La Plata.

El oficialista Sergio Costantino (Por Amor a San Lorenzo) y los opositores Marcelo Moretti (Boedo en Acción), César Francis (Volver a San Lorenzo) y Marcelo Culotta (Orden y Progreso Sanlorencista) dialogaron con Télam y expusieron sus propuestas en base a cuatro ejes centrales de gobierno:

Situación económica y financiera

Costantino

"La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hará una auditoría integral el primer día que lleguemos al club. Vamos a lograr una institución sana financieramente. No gastar más de lo que entra y ser innovadores. La innovación será el principal valor, como los grandes clubes a nivel local e internacional. Eso nos permitirá reposicionarnos y asignar recursos a cuestiones que modernicen y dinamicen nuestra comunidad".

"Volver a Boedo será un expansor de la masa societaria. Las mediciones nos garantizan un aumento de socios de más de un 60% con solamente volver a darle vida al proyecto de Avenida La Plata. Eso nos potenciará muy fuerte económicamente, como hacer una reestructuración seria de las inferiores para que salgan verdaderos cracks, sacando del medio a los representantes que lucran con las necesidades de los juveniles y sus familias".

Moretti

"San Lorenzo está devastado económica y financieramente. El oficialismo, con su falta de previsión, desconocimiento, incumplimiento del Estatuto, lo ha vaciado. El club funciona sin presupuesto. Tiene impugnado el balance anual ya que no pudieron presentar la documentación respaldatoria de parte de la deuda".

"Vamos hacia otro modelo de gestión, con inversión sobre capital propio, comunicación transparente al socio, fortalecimiento de los órganos de gobierno y, algo muy importante: la realización de una auditoría que nos permitirá conocer la verdadera situación, el pasivo documentado y llevar a los que se aprovecharon del club ante las instancias que correspondan".

"Lo fundamental es recuperar una Comisión Directiva seria y honesta. Llevaremos a 150.000 el número de socios y multiplicaremos los abonos. Acercaremos una marca de indumentaria que quintuplicará los actuales ingresos, cuidando los activos más importantes: los derechos deportivos de los jugadores de fútbol".

Culotta

"Vamos a llevar adelante una auditoría que nos permita saber dónde está parado San Lorenzo para poder informar a los socios y a partir de lo que encontremos, si fuera necesario, llevar a la justicia a los dirigentes que vaciaron al club con un pasivo de casi US$ 20 millones. Además vamos a inyectar una importante suma de dinero para poder salir de esta situación desde el primer año. Acercaremos empresas de primer nivel para el sponsoreo, de eso se ocupará el vice primero Alejandro Tamer, fundador de Despegar.com, una de las empresas de turismo más importantes de Latinoamérica. También queremos sumar 20.000 socios en una primera etapa, lo que significará un nuevo ingreso genuino. Por último, vamos a defender el patrimonio del club como no lo hizo el oficialismo".

Francis

"Conocemos la situación económico financiera del club. Llevamos 12 años en la vida institucional de San Lorenzo. No somos recién llegados ni improvisados. El pasivo del club es de 30 millones de dólares, del cual el 25% no está documentado. No vamos a reconocer nada que no esté regularmente firmado. Somos los únicos en condiciones de hacerlo porque tenemos las manos libres al haber sido los únicos que votamos en contra todo lo que nos llevó a este presente. Los otros candidatos no pueden decir lo mismo".

"Vamos a reestructurar los pasivos y establecer los pagos priorizando los intereses de San Lorenzo. Quiero darle tranquilidad a los socios, que contamos con el respaldo necesario para hacer frente a las urgencias. Tenemos varios sponsors de primer nivel que conocen nuestra trayectoria de 30 años en el mundo del deporte y desean vincular sus marcas a nuestro club. Eso nos dará la inyección de recursos necesaria para cancelar las deudas exigibles en el corto plazo. Vamos a darle gestión a San Lorenzo, sumaremos 50.000 socios en el primer año y pondremos en valor la marca 'San Lorenzo'".