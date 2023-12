Marcial Cané, el flamante presidente de la Caja de Previsión Social, dialogó con EL MEDIADOR y detalló cómo encontró la Caja: “Ahora estoy teniendo reunión con el personal porque me encuentro con una Caja bastante complicada, con un déficit de 48 mil millones, no lo podía creer y cuando me senté”.

“Lo peor de todo es que cuando me fui, esto era una familia, ahora me encuentro con mucho enfrentamiento entre el mismo personal. Cuando me fui no había gremios y ahora hay tres gremios. Hay un buen recurso humano en la Caja y hay que acomodarlo, somos 100 más”, remarcó.

Respecto al financiamiento de la Caja, el presidente de la Caja de Previsión Social subrayó: “Hay que militar una modificación, consensuar, pedir ideas porque la Caja es de todos y el objetivo es que la Caja quede en la órbita de la provincia, seamos los administradores y los que cuidemos la Caja. Hay que buscar otra fuente de financiamiento que no sea sólo del Tesoro provincial porque el Estado deja de cumplir con otras obligaciones y se debilitan otras áreas como salud y educación”.

“Tenemos que trabajar para no debilitar las arcas de la provincia y tampoco que los jubilados tengan necesidades. Hay maneras, hay que buscar otra fuente de financiamiento”, culminó Cané.