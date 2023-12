Claudio Silva, secretario General del Sindicato de Comercio, dialogó con EL MEDIADOR sobre la actualidad del sector y un balance del cierre de año.

En primera línea, aseveró: “Veo que nuestro centro con los principales comerciales hubo concurrencia, la caída de ventas será porque se vendió menos que el año pasado por la inflación y la situación económica. Había negocios que estaban hasta las manos”.

“Siempre vamos a tener una discusión paritaria acorde a la inflación, lo cierto es que si no aumentamos los precios no ganamos a la inflación y el sueldo no alcanza. Hay que seguir aumentando los precios”, indicó.

Respecto a la inflación y la situación económica del país, Silva sostuvo: “Hay que vivir con lo que entra y no gastar más de lo que entra”.

Paritarias

"Cerramos casi arriba del 130% anual, la ultima paritaria trimestral fue de un 30% cuando la inflación estaba dando un 8% mensual. Estuvimos acorde a la inflación", remarcó Silva.

En el cierre, sentenció: "Tiene que haber mejores controles de la minería, pesca, turismo, que son ingresos de la provincia y el Estado nacional. Nadie controla nada, y después eso se va a afuera y nos quedamos sin nada".