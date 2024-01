El vocero de Milei apuntó contra YCRT: "Nos parece casta"

Manuel Adorni, el vocero presidencial, brindó este miércoles una nueva conferencia de prensa, y se refirió a la Ley Ómnibus: "Esta Ley está sostenida sobre tres pilares: eliminación de privilegios, ampliar libertades individuales, y desregular la economía".

Fin de privilegios a la casta

Respecto a la eliminación de los privilegios de la casta: "Es de toda la casta, la empresaria y sindical. Uno es la libre elección de obras sociales; esto es eliminar privilegios de lo que llamamos la casta sindical, muchas veces los empleados quedan si poder elegir su obra social".

Seguidamente, expresó: "Nos parece casta las empresas que se han utilizado para dar empleo según vientos políticos. Traje el ejemplo de Yacimiento Carboníferos Río Turbio que hace 20 años no produce nada, o no produce en los niveles óptimos. Gasta 34 mil millones de pesos por año. Hace que 47 millones de argentinos tengan que afrontar el sueldo de un montón de empleados que trabajan en una empresa que no produce, esto nos parece casta".



Luego, habló de Aerolíneas Argentinas y la política de cielos cerrados: "Lo único que hacía era proteger a Aerolíneas Argentinas, en contra de los intereses de la gente, la competitividad de los vuelos comerciales, obligando a pagar más caro los pasajes".

"Después cuestiones que van con la protección de la industria textil, donde siempre restringiendo importaciones, teniendo sobreregulación, sin competencia. Los argentinos quedamos presos de comprar productos caros y de baja calidad. Estos también son privilegios de la casta con los que vamos a terminar", agregó el vocero.