Río Gallegos: Municipio expondrá contra la suba de las tarifas eléctricas

El pasado viernes comenzaron las audiencias públicas para la readecuación tarifaria de la energía eléctrica. El Gobierno Nacional busca allí argumentar el incremento en los costos de la luz para las provincias, evaluando cómo trasladar costos de la devaluación al servicio básico.

Las jornadas comenzaron el pasado viernes y tendrán continuidad este lunes. En este marco, el Municipio de Río Gallegos tendrá voz en el lugar, de la mano del secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute. Será el principal expositor de la capital santacruceña.

El lineamiento, según pudo conocer TiempoSur, será exponer cómo afectaría una nueva tarifaria al ciudadano común, similar a las audiencias de tarifas de gas en la época de Mauricio Macri. Parte del discurso será dar a conocer -una vez más- la realidad que se vive en la provincia donde la demanda energética es más alta, sobre todo, en épocas invernales.

La eliminación de subsidios supone un golpe al bolsillo y falta todavía conocer si parte de ese incremento será absorbido por el Gobierno Provincial o no. “Nosotros entendemos que lo que es el transporte en sí no es el mayor porcentaje que se refleja en la tarifa para el usuario, pero sí entendemos que la empresa Transpa S.A. no ha brindado un servicio acorde a lo que necesita Río Gallegos”, dijo Chute a TiempoSur. “Estamos en contra de la política masiva de quita de subsidios que está implementando el Gobierno Nacional, más allá del transporte en sí”, sostuvo. “Vamos a plantear nuestra oposición a una política que lo que busca es empobrecer a los argentinos porque, básicamente, el aumento de tarifas con quita de subsidios puede llegar a que las tarifas sean impagables en todo el país. Pero, sobre todo, en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz”, recalcó.

A través de la Resolución ENRE N° 3/2024, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad convocó a una Audiencia Pública virtual con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas que las empresas TRANSENER, TRANSBA, TRANSCO, TRANSPA, TRANSNEA, TRANSNOA, DISTROCUYO y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) presentaron para obtener una adecuación transitoria de los cuadros tarifarios del servicio público de transporte de energía eléctrica. El acto se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas, según establece la Resolución ENRE Nº 30/2004, y será presidido por el interventor Darío Arrué y en forma conjunta y/o alternada y/o sucesiva por el Ing. Pablo Leoni y el Ing. Víctor Agüero, que a su vez serán asistidos por el jefe de Asesoría Jurídica, Dr. Sergio Enrique Bergoglio y/o su alterna Dra. Liliana Gorzelany y/o quienes ellos designen en su reemplazo. El informe de cierre, conteniendo la descripción sumaria de las intervenciones e incidencias de la Audiencia Pública, sin apreciación alguna sobre su contenido, se publicará en el Boletín Oficial de la República Argentina y en la página web del ENRE en el plazo de DIEZ (10) días, contados desde la finalización de la Audiencia Pública.

Desde el Gobierno Nacional, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, advirtió que el sector eléctrico “está al borde del colapso” a raíz de “decisiones intervencionistas” de gobiernos anteriores, por lo cual justificó el incremento de las facturas de Edenor y Edesur a partir del 1 de febrero. “Las decisiones intervencionistas han impedido la competencia y los valores asignados a las tarifas son carentes de toda racionalidad, fomentando un consumo eléctrico sin control, a partir de un crecimiento artificial de la demanda. En consecuencia, las tarifas no reflejan el costo económico del suministro”, sostuvo el funcionario. Además, aseguró que con la tarifa actual “es imposible que haya inversiones en generación, transmisión y distribución”. Por eso, “el sector eléctrico está al borde del colapso. Hoy, ante una mínima falla en el sistema de transporte, se producen cortes”, agregó.

El plan en el que trabaja el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, -por orden del ministro de Economía, Luis Caputo- contempla un cambio en el criterio de la asistencia: se focalizará en los sectores de menores ingresos con un tope de consumo subsidiado por mes, que dependerá de la capacidad de pago, mientras que por el excedente pagarán tarifa plena. Los subsidios serán destinados solo a una parte de la demanda.

Otro punto importante del nuevo esquema será la recalibración de los contratos con las empresas del sector para que menores costos se reflejan en tarifas más bajas. En una entrevista televisiva, Caputo comentó que del ajuste de 0,7 puntos del PBI en subsidios que plantea su hoja de ruta para 2024, en pos de llegar al superávit fiscal primario, 0,5 puntos son de energía y 0,2 puntos corresponden a transporte, tarifa que también sufrirá aumentos.

En cuanto a la energía, actualmente la segmentación contempla tres universos de usuarios: los N1 (ingresos altos) que pagan tarifa plena, N2 ( ingresos bajos) y N3 (ingresos medios). “En vez de subsidiar la oferta, se va a buscar subsidiar la demanda. Se le va a decir a la gente cuántos KWH por mes tienen subsidiados y van a pagar tarifa plena, por lo que se excedan”, dijo el ministro de Economía. En concreto, la intención del Gobierno es definir escalas entre los N2 y N3 con determinados límites de consumo dentro del que contarán con asistencia.