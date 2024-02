Garrido y Reyes, unidos por el voto positivo

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general, la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el paquete de reformas también conocido como Ley Ómnibus, que es impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei. La ley avanzó en una votación por mayoría, de 144 votos a favor y 109 en contra, tras un debate que se inició el miércoles. A pesar de su aprobación y modificaciones, se espera que el proyecto continúe su curso trazado por la discusión y las negociaciones, ya que la votación en lo particular -sobre el detalle de los artículo-, se retomará hasta el martes 6.

Los legisladores de Santa Cruz, nuevamente, se mostraron divididos al momento de expedirse. Por un lado, los votos negativos surgieron desde las bancas de Ana María Ianni y Gustavo González, de Unión por la Patria, y también, de Sergio Acevedo, exgobernador kirchnerista hoy representante de Por santa Cruz, espacio que lidera el gobernador Claudio Vidal. El voto positivo, anunciado ya en la previa durante los anteriores días de debate, fue de la diputada de la UCR (electa por Cambia Santa Cruz en 2021), Roxana Reyes. Mientras que, tras el voto del legislador Acevedo, la sorpresa de voto positivo fue por parte de José Luis Garrido, también legislador de Por Santa Cruz.

Tal como publicáramos en las últimas horas, Reyes había expresado su convencimiento en cuanto a la necesidad de aprobación de la Ley Ómnibus. “Estoy convencida que tenemos que votar esta ley”, había manifestado mientras que hoy, luego de la aprobación general del proyecto, sostuvo que “no hay que permitir que el kirchnerismo trabe a este Gobierno que fue votado por la mayoría de los argentinos, terminar con los kioscos y la corrupción, es algo que los asusta”. De todas maneras, la legisladora santacruceña ha adelantado que se opondrá de manera particular en algunos puntos del proyecto aprobado.

Por su parte, el diputado José Luis Garrido fue parte de la última jornada de exposiciones. En su participación pidió que les “saquen ese estigma de kirchneristas, porque la sociedad de Santa Cruz ya ha reflexionado electoralmente”, y se quejó al manifestar que “muchos nos tildan o nos ponen el estigma de cuna del kirchnerismo. Pero vale recordar que ya en esa cuna no quedó nadie. La han dejado abandonada. Muchos de ellos han quedado en Capital y, otros, en provincia de Buenos Aires”.

Si bien votó en afirmativo por la ley en general, Garrido hizo hincapié en la defensa de YCRT y los recursos naturales. “Necesitamos, fundamentalmente, que se consideren algunas cuestiones que para nosotros son básicas que le aportamos, además del gas. Por estas cuestiones que estamos tratando de la Zona Fría; del petróleo, por estas cuestiones del aumento de combustibles. También con respecto a la Ley de Pesca, que por suerte se modificó; oro, plata, minerales, tanta riqueza le ha aportado Santa Cruz a la Argentina. Me parece que en estas cuestiones no queremos permitir que vayan sobre algunos temas que son caros para los santacruceños. Pero también por la historia de la Argentina, como es la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio”. El diputado ladero de Claudio Vidal, también promete dar el debate en lo particular, desde el próximo martes.