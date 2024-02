"La no aprobación en particular no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. No significa un gran problema para nosotros", sostuvo el funcionario.

Según Caputo, en enero "ya llegamos al equilibro financiero. Sin ley. Entonces, no somos improvisados. Por eso retiramos el paquete fiscal del proyecto. Los números están viniendo mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba".

"Creo que se le estaba dando dramatismo al tratamiento de la ley ómnibus. Y claramente sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores que no quiere ningún cambio. Nosotros ya sabíamos que existía la posibilidad de que no pasara", enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, en declaraciones televisivas.

El ministro aseguró además que "no se me va la vida en esa ley porque hay muy poco de números fiscales ahí. El mayor ajuste de las cuentas fiscales estaba por fuera del proyecto".

No obstante, insistió que, sin la ley, "vamos a profundizar el ajuste en las partidas ya conocidas. Pero estamos abiertos al diálogo".

Para Caputo, el proyecto que naufragó en la Cámara de Diputados busca "sacar el pie del Estado de la cabeza de la gente, busca también que se pueda desarrollar el sector privado".

Por otra parte, el funcionario sostuvo que desde el Gobierno "siempre dijimos que este primer semestre iba a ser muy duro. Por eso este sinceramiento de los precios se refleja inmediatamente en inflación. Pero no hay otra forma de resolver el problema".

"La gente entiende eso y me lo dice en la calle. Entiende que este sacrificio tiene un propósito, que nos va a llevar a buen puerto. La situación va a empezar a estar mejor cuando se empiece a controlar la inflación y volvamos a crecer", resaltó.

Puntualmente, sobre la inflación estimó que "ya está bajando. En enero va a ser del 20%, va a ser más baja en febrero y probablemente más baja aún en marzo".

"Esto quiere decir que el ancla fiscal está funcionando. Creo que vamos a tener un segundo semestre mucho más calmo", añadió.

En cuanto a las jubilaciones, el ministro afirmó: "estamos cerca con la oposición de llegar a una fórmula (de aumento de haberes) mucho más razonable, que permita proteger a los jubilados de la inflación".

