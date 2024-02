Este lunes, el Municipio de Río Gallegos realizará una presentación judicial por la quita del Fondo Compensador al Transporte Público. Se trata de una medida autosatisfactiva en la Justicia, en el marco de la emergencia que fuera declarada en la capital santacruceña. En este sentido, el secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad, Gonzalo Chute, fue entrevistado por TiempoSur, donde explicó la iniciativa judicial.

“Lo hacemos porque por un simple comunicado en una página de internet buscan eliminar este subsidio o este aporte. Lo que entendemos es que su eliminación intempestiva va a generar un perjuicio muy grave a todos los usuarios de transporte público de pasajeros”, sostuvo el funcionario, en primer lugar.

“También se cae la obligación de aportar a Río Gallegos, desde el Fondo Compensador Provincial del transporte público de pasajeros. Esta es una situación catastrófica que, de proceder, solo perjudicaría al trabajador y al usuario del mismo”, advirtió Chute.

Para el secretario de Legal y Técnica, que la Justicia le haya dado la derecha a Chubut en un reclamo similar, marca un precedente favorable.

Gonzalo Chute advirtió que la quita del Fondo golpeará al usuario de colectivos

Así lo expresó el secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad. Hoy harán una presentación judicial por la quita del Fondo Compensador. “De continuar con esta medida, solo se perjudicaría al trabajador”, indicó.

26/02/2024 • 10:25

Gonzalo Chute.

Gonzalo Chute.

“Esto se enmarca, también, en todos los esfuerzos que está haciendo Pablo Grasso desde el Municipio para garantizar el transporte público de pasajeros”, continuó Chute.

“La eliminación del Fondo Compensador genera un gran perjuicio a la empresa pero, sobre todo, al Municipio y a los usuarios de dicho servicio. Creo que es importante destacar que tenemos un Gobierno Nacional que nos decía en la campaña que venía a ajustar a la casta y lo que está haciendo, es ajustar al trabajador. Lo vemos todo el tiempo en el proceso de quita de subsidios de transporte, como es este caso”, lamentó Chute. Ejemplificó que sucede lo mismo con la quita de subsidios a la energía y al gas.

“Creo que es importante que sentemos postura como estamos haciendo y que tomemos las medidas necesarias para no afectar o afectar lo menos posible, justamente, al vecino de la ciudad. Esa es una política que tenemos. No coincidimos con lo que está haciendo el Gobierno Nacional y queremos dejar en claro eso: que como Municipio estamos tomando todas las medidas a nuestro alcance, ya sea judicial, ya sea política, ya sea de gestión. Para que este ajuste que impone el Gobierno Nacional no caiga sobre el trabajador de a pie”, concluyó.