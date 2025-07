Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador habló sobre la actualidad de los trabajadores del sector y la situación de Carrefour en Argentina.

Silva indicó que las paritarias aún no fueron homologadas pero los empresarios están pagando lo acordado. No obstante, aseguró que los trabajadores “están aguantando”.

“La gente no está llegando al día 10. Yo estoy hablando con mucha gente y antes por ahí era el 20 y tenía un poquito de plata. Está difícil”, reconoció.

Según informó, un empleado de comercio de un kiosco o una tienda chica en la provincia está cobrando $1.100.000 aproximadamente.

Por otro lado, señaló que “siempre fue difícil” sostener un comercio, pero la dificultad ahora radica en que “se achicó la capacidad de compra”. De todos modos, consideró que “depende de cada comerciante y las reglas que le ponga a su forma de comercializar”.

“Hablando con amigos me dicen ‘busco precio, trató de vender más barato y más’, entonces van buscando otras formas de comercializar y eso está dando resultado”, indicó.

En cuanto a las condiciones laborales, señaló que sigue habiendo informalidad.

“Hay trabajo en negro y hay trabajos de estos que pagan mitad en negro y mitad en blanco”, indicó. Si bien esto impactará luego en la jubilación, Silva explicó que “son las reglas del juego y el trabajador está de alguna manera entre la espada y la pared”.

Por su parte, aseguró que “el sindicato está en la calle” fiscalizando.

“Nosotros recorremos los negocios, sabemos dónde está el empleo negro, estamos haciendo casi 15 inspecciones por día en distintos comercios de la ciudad”, relató. Si se detectan irregularidades, se denuncia al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Sin embargo, advirtió que con la Ley Bases “cambiaron algunas cosas”. Entre ellas, apareció la figura del “colaborador”. “Los toman como trabajadores autónomos, monotributistas”, explicó.

Por otro lado, Silva aseguró que Carrefour no se irá del país.

“Hablé con el número dos de Carrefour en Argentina. Me dijo ‘quédate tranquilo, Claudio, que Carrefour en Argentina está bien; es más, estamos en expansión’. Carrefour está bien en Argentina, no se va a ir, sigue estando. Carrefour no se vende”, aseveró.

Y explicó: “A través de esta maniobra, que es una maniobra técnica que tienen las multinacionales, ellos lo que hacen es evaluar los activos que tienen en Argentina. Para eso hacen esto”.

Para finalizar, Silva pidió “apoyo a la zona franca”.

“Falta aceitar algunas cuestiones. Estaría bueno que tengamos un puerto lindo, operable. En algún momento habían propuesto que sea el puerto de Santa Cruz, de Punta Quilla, que tenía la marea suficiente como para recibir a un barco grande y quedó en la nada”, recordó.