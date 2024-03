Histórico en Santa Cruz: Vidal celebró el acuerdo con los gremios para que empiecen las clases el próximo lunes

En rueda de prensa con los medios de comunicación, el gobernador Claudio Vidal destacó que se llegó a un acuerdo en el día de ayer. “Nos llena de orgullo y alegría que después de tantos años, las clases se puedan iniciar de manera normal. La verdad que es un logro de todos. Es el resultado de la comprensión y de trabajo en equipo. Todos hicieron lo que tenían que hacer. Los docentes tomaron la decisión de participar en asamblea y acompañar algo que está reclamando la sociedad, que es que nuestros hijos puedan volver a clases”, expresó. En ese sentido, indicó que se está dando un gran paso y señal de que las cosas se están haciendo bien.

En cuanto a su presencia en la firma del acta paritaria en el Consejo Provincial de Educación, sostuvo: “Que el Gobierno esté presente e interesado por la educación, creo que le tiene que caer bien a todos. Esto no debería ser solo ahora, sino que siempre y desde siempre. Que antes no se haya hecho, no significa que tenga que seguir de la misma forma”.

“Somos parte de un trabajo que se viene haciendo desde mediados de enero para reestructurar las escuelas a través de un plan de mantenimiento. Es el trabajo que tenemos que hacer y lo digo siempre e insisto soy un trabajador e ir un sábado o domingo a pintar, pegar ladrillos, soldar a mí no me modifica en nada. Lo vamos a seguir haciendo, me parece a mí que es lo correcto. Se predica con el ejemplo, no solo estando al frente de un sector o institución dando órdenes. Para mí no es así porque somos parte de la solución y es deber de todos tratar de mejorar la educación de la provincia”, explicó Vidal en relación a la postura del Gobierno en cuestiones salariales y de infraestructura.

Al ser consultado acerca del proyecto de ley de emergencia económica que enviará a la Cámara de Diputados, el mandatario provincial indicó: “Los vamos a ir analizando. Quiero aclarar que cualquier tipo de emergencia que podamos trabajar o desarrollar con los diputados siempre será en beneficio de la provincia y nunca en contra de los trabajadores y lo dice un trabajar. Por tanto, tengan tranquilidad por ese lado”.

En cuanto al posible acercamiento con el ex presidente Mauricio Macri por los yacimientos maduros de YPF en Zona Norte, remarcó: “Con Mauricio Macri hable en reiteradas oportunidades, siempre por cuestiones políticas. Nunca hablamos de actividad petrolera, jamás. Si él tiene ganas de invertir, no hay ningún problema va a ser bienvenido”.

“Acá el que venga con dinero para invertir en nuestra provincia porque es justamente lo que necesitamos, es bienvenido porque mí no me importa quién. Que vengan, generen empleo genuino y así nosotros mejorar la calidad de vida de los santacruceños. También que podamos dejar valor agregado a todo lo que se produce y cambiar la metodología de producción, en la que se llevan todo y no dejan nada”, amplió.

Respecto a cambios de paradigmas en la educación y el sostenimiento de la cultura de trabajo, Vidal manifestó: “Transparencia en la administración que es lo que tendría que haber sucedido siempre, pero no ocurrió. En cuanto a recuperar la cultura del trabajo es que no puede ser que el estado siga pagando salarios a personas que no viven en la provincia o que no le gusta a cumplir con horarios de trabajo o funciones determinadas. Pasa por ahí”.

“Estamos escuchando a distintos sectores. Creo que estamos pensando en ampliar nuestro espacio político dentro de la cámara de diputados con otros actores de otros espacios”, comentó a cerca de un posible acercamiento con el sector que conduce Migue Ángel Picchetto para ser parte de un bloque federal.

Al ser consultado acerca de las jornadas de paro que se impulsan desde ATE, Vidal señaló: “Primero que vamos a descontar el salario a todos los liberados en función que no cumplen con su trabajo y con un horario y si están en alguna medida de fuerza interrumpiendo la vida laboral de los demás. El estado no tiene que pagar esos salarios”.

“Si y la podemos volver a discutir. De hecho, UPCN y APAP ya hicieron una presentación para ampliar la discusión salarial y me parece justo. Lo que nosotros pedimos del otro lado es que trabajen”, aseguró.

Finalmente, el Gobernador se refirió a una posible ampliación de las regalías mineras. Sobre ese aspecto, expuso: “El concepto de regalías a las provincias es una discusión nacional, pasa por la cámara de diputados y es una discusión que se llevó adelante con la constitución en el año 1994. No depende de nosotros y si depende de los diputados y senadores a nivel nacional. Si existe esa posibilidad bienvenida sea porque en otros países pagan el doble o el triple de lo que nos dejan a nosotros”.