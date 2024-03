Premios Oscar 2024: Oppenheimer, la mejor película del año

La 96ª entrega de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles tuvo como gran ganador de la noche a "Oppenheimer", que llegaba a esta noche como la principal favorita. El film de Christopher Nolan que no sólo se quedó con el premio a mejor película sino que además se llevó otras seis estatuillas.

Detrás de "Oppenheimer" quedó "Poor Things", que ganó cuatro premios, entre ellos el de actriz principal por la interpretación de Emma Stone.

Oscar 2024: todos los ganadores de la noche

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor Guión Original

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Live

Mejor Guión Adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor cortometraje animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Mejor cortometraje de acción real

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor canción original

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

”I’m Just Ken” (Barbie)

”It Never Went Away” (American Symphony)

”Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon)

”What Was I Made For?” (Barbie)

Mejor banda sonora original

American Fiction (Laura Karpman)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (John Williams)

Killers of the Flower Moon (Robbie Robertson)

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Poor Things (Jerskin Fendrix)

Mejor largometraje documental

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four DaughtersTo Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Mejor cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Ni Nai & Wài Pó

Mejor película internacional

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Japón)

Society of the Snow (España)

The Teacher’s Lounge (Alemania)

The Zone of Interest (Gran Bretaña)

Mejor película de animación

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor montaje

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor diseño de producción

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Mejores efectos visuales

The Creator

Godzilla: Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One

Napoleon

Mejor actor protagónico

Bradley Cooper (Maestro)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor actriz protagónica

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Mejor fotografía

El Conde (Edward Lachman)

Killers of the Flower Moon (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Poor Things (Robbie Ryan)

Mejor Dirección

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Mejor película

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

FUENTE: ÁMbito.