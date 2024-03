Reyes: “Los gobernadores tienen que plantear la continuidad del subsidio al gas"

La semana pasada, se realizó la Cumbre entre los gobernadores de las provincias de la Patagonia en la ciudad de Puerto Madryn. A su vez, estuvieron presentes los Legisladores Nacionales de cada una de las provincias, entre ellos, la diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, Roxana Reyes (UCR).



Primeramente, Reyes hizo un balance de la cumbre patagónica en diálogo con EL MEDIADOR: “Es importante que sucedan reuniones como la de Puerto Madryn porque se buscó encontrar una agenda común que tiene que ver con la realidad de la Patagonia, tema que nos atraviesan que puedan significar mejoras para la Patagonia”.

Posteriormente, la legisladora nacional indicó: “Lo que hay que tratar de encontrar son las necesidades, la agenda para cada provincia patagónica, y encontrar puntos de consenso y acuerdo para trabajar, y que sea una propuesta legislativa que salga de este parlamento patagónico”.

“Me tocó trabajar en la Ley Ómnibus, en el camino estamos los que consideramos que hay transformaciones y reformas que son importante para hacer en nuestro país y algunas que no podemos acompañar. Una de ellas tiene que ver con el Fondo Fiduciario que tiene el subsidio al gas de la zona Patagónica, si bajan todos los fondos quiero que me digan primero qué van a hacer con este subsidio a la zona patagónica”, enfatizó Reyes y sumó que otro tema es “la ley ovina que nos costó mucho conseguirla para que ahora sea borrada de esta forma”.

“Me quedé expectante sobre qué ha resultado sobre la reunión de gobernadores sobre estos temas. Son los gobernadores quienes tienen que plantear la continuidad del subsidio al gas en la zona patagónica”, aseveró.

A su vez, la diputada nacional manifestó sobre los dichos de Javier Milei sobre los diputados tras el rechazo a la ley Ómnibus: “Hemos trabajado muchísimo en todas las alternativas y proyecto, lo seguiremos haciendo. A mí no me afectan ni me quitan el sueño cualquier calificativo y agravio. Nosotros estamos trabajando cerca de la gente, representamos a Santa Cruz y la Patagonia. Insisto con el diálogo con motivo de las necesidades de mi provincia”.