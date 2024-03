Reclamos salariales y falta de insumos paralizan hospitales de la zona norte

os hospitales de la zona norte de Santa Cruz amanecieron paralizados este miércoles debido a un paro de actividades convocado por el gremio ATE (Asociación Trabajadores del Estado) en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales. En Pico Truncado, uno de los centros de salud afectados, el referente gremial Manuel Rubio brindó detalles sobre la crítica situación que atraviesan.

"Hoy decidimos manifestarnos todos los sectores. Esto no se ha visto nunca, es la primera vez", afirmó Rubio en diálogo con Radio Vanguardia, al remarcar la adhesión masiva de los trabajadores hospitalarios al paro provincial.

Según explicó, más allá del justo reclamo salarial, una de las principales motivaciones es la falta de insumos básicos para la atención de pacientes. "No podemos estar tratando de buscarle las formas de brindar una atención correcta con falta de insumos, con falta de medicamentos, de cuestiones básicas que no corresponden", denunció.

Rubio relató que, ante el desabastecimiento, muchas veces deben "pedirle al paciente si puede conseguir algunos medicamentos", exponiendo la gravedad de la situación y la vulneración del derecho a la salud.

El referente de ATE cuestionó además la "oferta miserable" de un 25% de aumento salarial realizada por el gobierno provincial, calificándola como "una falta de respeto" dado el impacto de la inflación en los salarios.

"Muchos profesionales buscan otras opciones y no es la idea, porque queremos que se queden. Incluso hay médicos que quieren emigrar por la falta de especialidades en Pico Truncado", lamentó sobre la posible fuga de recursos humanos calificados.

Rubio advirtió que las autoridades no han mostrado real voluntad de diálogo: "El Gobierno dijo que la puerta está abierta, pero no se ve plasmado. El ministro (Julio) Gutiérrez tiene que dar un paso al costado porque un funcionario no puede hacer estas cosas".

En esa línea, Fabián relató que en la mesa de negociación las autoridades adoptaron "una postura autoritaria y amenazante hacia los sindicatos, diciendo que si no se levantan las medidas no iban a dialogar".

Desde ATE aclararon que, pese al paro, se mantiene la atención de guardias y urgencias, priorizando esos sectores críticos. No obstante, la suspensión de consultorios externos profundiza el problema de acceso a la salud que ya aqueja a la población de la zona.

La protesta, que se extenderá también durante la jornada del viernes, deja al descubierto las falencias del sistema público de salud en el norte santacruceño, con profesionales que reclaman condiciones dignas y los insumos necesarios para cumplir su labor.

Será clave que las autoridades provinciales retomen el diálogo con los gremios para revertir un conflicto que, de prolongarse, podría tener graves consecuencias sobre la atención médica y la salud de los habitantes de la región.

FUENTE: La Vanguardia Noticias.