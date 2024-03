Gremios reclaman por salarios dignos en el Hospital de Río Gallegos

El personal de salud que se encuentra desarrollando trabajos y tareas en el nosocomio local de Río Gallegos se encuentra llevando adelante, en el hall de Hospital local, un reclamo acompañado por una asamblea ante la situación en la que se encuentran con respecto a los salarios.

Allí, dirigentes y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Cruz (ATE), se dirigieron a sus compañeros explicando que durante la mañana de este miércoles fueron citado para dar continuidad al cuarto intermedio que habían solicitado al ejecutivo tras el ofrecimiento paritario y vieron que habían iniciado solamente con el gremio de UPCN.

Respecto a la propuesta por parte del Gobierno Provincial indicaron que no fue grata y que no fue una oferta concreta ya que los números no se encontrarían bien explicados.

De igual manera, manifestaron que las asambleas se realizarán en todos los hospitales de la provincia y que, a pesar de tener una nueva reunión salarial a las 14:00 horas, desde el gremio se muestran disconformes con las propuestas, ratifican el paro y se profundizarán las medidas de fuerzas.

Por último, en relación a los números que “no son claros”, expusieron: “Dicen que el salario es un 32% promedio. Que la unidad de salario quedaría en $873,13 y a marzo $986,64, respecto a lo que decíamos antes sobre el aumento de cantidad de unidad del salario que pedimos en la paritaria anterior son poco claras, el Ejecutivo es poco claro, estamos descifrando lo que quisieron decir”.

