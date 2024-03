Bruce Willis cumple 69 años: cómo sigue su salud

Su esposa Helen Snell informó que murió después de una "valiente batalla por su vida, en la amorosa compañía d esu familia", según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter. De la serie televisiva que lo catapultó a la fama a sus incursiones en el cine, el teatro y la música.

La cantante argentina se enteró por redes sociales de la infidelidad de su novio y no pudo contener las lágrimas durante su última actuación.

La artista se hizo eco de las críticas declaraciones del Presidente. "Respeto, aunque no comparto, que su plan no priorice a la cultura, pero creo que la demonizacion de un industria y de las personas que la conforman no es el camino", le bajó los decibeles la actriz y cantante.