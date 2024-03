El ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, publicó este lunes una carta abierta a las “comunidades de la Cuenca Carbonífera y a los trabajadores de YCRT” en la que repasa su llegada a la empresa estatal en 2003, describe su visión de gestión en los últimos meses del Gobierno de Alberto Fernández (fue interventor hasta el 10 de diciembre de 2023) y le habla directamente a Claudio Vidal, mandatario de Santa Cruz, en los últimos párrafos.

En primer lugar, Peralta pide que YCRT salga del listado de empresas a privatizar por Javier Milei y “comprometidos en ese propósito vamos a estar todos, aunque a muchos no les guste. Ese debe ser el primer y único objetivo ante un gobierno nacional que viene a destruir el estado”.

La carta completa que publicó el actual jefe del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura de Santa Cruz:

Ante esto unidad solidaridad y organización.

Dicho esto, quisiera referirme a los dichos del gobernador a medios de la cuenca el sábado pasado. “A quien le quepa el sayo, que se lo ponga”, dice un refrán. Obvio que no es mi caso, ni el de otros tantos que pasamos por distintos momentos de la historia de YCRT. Sin embargo, el gobernador generaliza, y por eso va el otro refrán: “El que calla, otorga”.

Brevísima historia.

En el año 2004 el presidente Néstor Kirchner me convoco para llevar adelante la reconstrucción de nuestra empresa, destruida en sus cimientos por políticas similares a las que se pretenden hoy, y que llevaron a la tragedia que enluto a toda la cuenca y nuestra provincia. Acepté ese desafío y, con un puñado de trabajadores primero y luego de a poco con los casi mil que formaban su planta, la empresa se levantó, recupero la producción, la estima de su gente y su orgullo carbonero.

Néstor puso en marcha el mas grande plan para poner en valor nuestro carbón e incorporarlo al sistema energético nacional. Se tendieron miles de kilómetros de líneas de extra alta tensión, se valorizó la mina adquiriendo un frente largo nuevo, y se puso en marcha la construcción de la hoy demonizada Central 240 mw.

Hasta el 2024 ningún gobernador tuvo que plantarse ante el presidente, porque fue ese Presidente Néstor Kirchner el que todo lo dio por la empresa. Luego Cristina siguió la misma línea política, hasta el fin de sus dos mandatos.

Como todos saben fui gobernador desde el 2007 hasta el 2015, y luego de esos dos periodos volví a ser un vecino más de Santa Cruz. Esto hasta que ocho años después, en mayo de 2023, me convoca la vicepresidenta Cristina y el ministro Massa para asumir nuevamente la intervención.

Fueron seis intensos meses de trabajo, que puedo resumir en algunas líneas, puesto que a lo mejor el gobernador puede desconocer mucho de ellos. Es comprensible dado el trabajo intenso que tiene, ante el avance de políticas que dañan a Santa Cruz, con amenazas de despidos masivos, cierre de dependencias, amenazas de avances sobre nuestro Banco Nación, ANSES, PAMI (ahora en manos de la nueva casta, que antes repudiaba los empleos en el estado), Parques Nacionales, CDR; o con el DNU aún vigente, y la amenaza de una nueva Ley Ómnibus. Esta última, que conlleva el cierre de nuestra empresa, o al menos su intención de desguazarla y privatizarla; además de imponer que miles de trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a las ganancias, etc. Mucho trabajo le espera a Vidal, sumado esto a sostener nuestra Caja de Previsión Social, la obra pública, los miles de despidos en represas y el abandono por parte de YPF, huyendo de Santa Cruz.

Por eso entiendo algún nerviosismo en sus acciones y consideraciones.

Gobernador le quiero decir que en estos breves 6 meses de gestión hemos conseguido:

- Resolver un paro del personal de base de casi 4 meses, con el consiguiente impacto en la producción.

- Recomponer salarios aplastados por el macrismo. Salarios que el actual interventor bajó a más de la mitad, en forma al menos repudiable, y obligando a firmar una clausula de paz social que (sin meterme en la estrategia sindical) nosotros nunca hubiéramos hecho. ¿Sabe por qué? PORQUE SOMOS PERONISTAS.

- Logramos la aprobación del estudio de impacto ambiental de la Central 240 - Pusimos en marcha la Central 240, y logramos vender al sistema energía por 1300 millones de pesos (a la tarifa que se le ocurrió a Cammesa). Esto en solo 30 días de funcionamiento, y con sucesivos y extraños cortes de la transportadora de energía justo antes de las elecciones. ¿Raro, no?

- Se puso en marcha la Central de 21 mw, con esfuerzo de sus trabajadores y a costo casi cero.

- Llevamos una obra de energía, en conjunto con SPSE, hasta la boca misma del chiflón 7.

- Avanzamos en los expedientes para la adquisición de celdas, que permitirían en corto plazo liberar los trabajos en los mantos de carbón, los que serán el futuro de la explotación minera.

- Incorporamos al trabajo minero a las compañeras, que tenían vedado el ingreso a interior de mina. UN LOGRO Y REIVINDICACION HISTORICA. El consejo de políticas sociales le dio forma esto y a otros derechos.

Llegue a la intervención con 3 colaboradores, y una de ellas ad honorem, y se fueron conmigo el 10 de diciembre. Cuando usted dice que todas las intervenciones lucraron con los recursos del estado, sea mas concreto. Y si tiene alguna duda mayor y, dada su excelente relación con el actual interventor, la puede consultar con él. Al menos yo estoy a su disposición para cualquier aclaración.

Estoy orgulloso de las gestiones que usted considera corruptas y nefastas de Néstor y Cristina. De hecho, cuando formó usted parte del espacio político, sumando votos con la Ley de Lemas para que Alicia Kirchner (de quien hoy usted habla muy mal) llegue a la gobernación, no recuerdo haberlo escuchado decir una palabra de esto, que hoy levanta como bandera; seguro impulsado por los zapatitos blancos de su administración, que tienen todos una historia en sus hombros (cuando digo todos, son TODOS). Y que como nada es para siempre, ya vendrán otros tiempos. No se extrañe que muchos que hoy lo aplauden, luego le den vuelta la espalda: Se muy bien porque se lo digo

Yo le sugiero templanza y visión amplia porque el enemigo no es quien le escribe. Pienso distinto en muchas cosas. No me muevo de mi PERONISMO. Entiendo que se perdió en Santa Cruz por muchos errores propios del espacio político provincial y una ola nacional que esta vez vino distinta.

Pero nos vamos a reconstruir.

No son buenas las intenciones de querer tapar con denuncias y amenazas las voces disidentes. No esta bueno denunciar, y erróneamente, a quien lo debe controlar, que es el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz. Hay muchas voces de odio en su gobierno: No deje que superen a otras, que creen en los consensos. Lo que está mal, se arregla, NO se rompe.

Si quiere ser distinto, como dice, al espacio del cual formo parte; (usted y muchos exfuncionarios que hoy son ministros, diputados, secretarios, y largo etc.), no haga lo que cuestionó en campaña. Y si lo hace, lo que está en su derecho, no olvide que integran su gestión muchos que compartieron las mías; y algunos también la de AK y/o los gobiernos nacionales de entre el 2007 y 2015. Y si no me falla la memoria, algunos también en YCRT… Quizás le puedan informar sobre la corrupción, ¿no es así?

Para finalizar y no aburrir a nadie, me pongo a su disposición, para ayudar a explicar ante quien sea que nuestra empresa es sustentable. Y si no se disuelve el concepto de carboeléctrica, no solo podrá pagar sus salarios sino aportar energía para su proyecto de gobierno.

Ah, y de paso le recuerdo que en el brevísimo tiempo de gestión pusimos en marcha a la nueva locomotora que está trayendo carbón a Puerto Loyola, que espero pueda ser exportado con un buen contrato (que debe ser publico y trasparente, como a usted le gusta). Claro, siempre que resuelvan el pequeño problemita de las funciones de quienes dirigen, antes que ese carbón tenga autoignición.

Gobernador, este gobierno nacional tiene legitimidad en el voto, como el suyo; pero eso no quiere decir que no podamos pensar distinto. A nosotros también nos votó la gente. De Milei no espero nada bueno para esta provincia, ni para el país. A usted le deseo lo mejor, y que tenga paciencia, templanza, y sabiduría; para enfrentar los malos tiempos que anuncian los empleados del FMI.

Le guste a usted o no, les guste a los visitantes temporarios de Turbio o no, quién escribe estas líneas esta para ayudar a esta empresa querida, a sus trabajadores y a los pueblos de la Cuenca; como no tengo dudas deberían hacer todos y cada uno de los que cuentan con responsabilidad política y sindical. Aléjese de las internas: Lo que menos necesitan HOY esas familias y su angustia son miserias y actitudes caprichosas. De mi parte no las habrá.

YCRT, empresa del estado nacional. Estratégica, política y socialmente creada por Juan Perón, como hito de soberanía energética, en la línea de frontera y fundadora de pueblos. CARBOELECTRICA ESTATAL al servicio de Santa Cruz y del país. Defender el estado es defender la nación, gobernador. No busque enemigos donde no los hay, y hable en forma directa con los trabajadores, especialmente los mineros. Ellos, con su inmensa sabiduría, le van a indicar el camino y le darán fortaleza y resiliencia.

Gobierne, que el tiempo político pasa rápido y las necesidades son cada vez más, y Milei empuja a la miseria y la desocupación a miles. No sea cómplice de esta tragedia social.

Negociar es una cosa. Dejarse pisar es otra, y a usted lo votó mucha gente con la esperanza de un cambio y un tiempo mejor.

Lo saludo atentamente, y le deseo lo mejor en su gestión. En especial para sostener nuestra YCRT. Trabaje, si me permite y no se enoja, con los sindicatos, intendentes; diputados, concejales, y las fuerzas vivas de la comunidad; especialmente para los compañeros y compañeras que ven peligrar no solo sus puestos de trabajo, sino también su seguridad alimentaria, habitacional, de salud, de educación, y de previsibilidad ante la falta del pago del salario en TIEMPO Y FORMA.

