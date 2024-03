Spiderman 4: Tom Holland y Zendaya volverían a Marvel este año

Y finalmente la noticia que todo fan de Marvel esperaba, llegó. Oficialmente Tom Holland y Zendaya regresan a la franquicia de superhéroes para formar parte de la cuarta película de Spiderman. Después del estreno de "No way home", el futuro de Peter Parker se vio afectado al notar que nadie lo recordaba, incluyendo a MJ. Sin embargo, y pese al éxito del film estrenado en 2021, ambos decidieron dejar de lado al MCU al menos por un tiempo.



De hecho, hay que recordar que Tom Holland se alejó durante un tiempo de la actuación tras el estreno de su serie en Apple TV, "The Crowded Room". Pero ahora, el insider Jeff Sneider y quien es especialista en este tipo de películas, dio a conocer que tanto Holland como Zendaya están listos para regresar a los rodajes de Spiderman 4. Siguiendo los acontecimientos de "No Way Home" y hasta con un posible regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire, ahora Peter Parker se deberá enfrentar a nuevos desafíos: hacer que todos lo recuerden.

Por lo que reveló Sneider ambos actores podrían regresar al set de grabación entre septiembre y octubre, especialmente teniendo en cuenta que "Euphoria", la serie de Zendaya, se retrasó y ella tiene la oportunidad de darle espacio a otros proyectos. Además, por si esto fuera poco, el periodista también confirmó que tanto el MCU como Sony tienen preparada una historia de alto vuelo para el superhéroe favorito de Stan Lee con, además, un nuevo director.

Luego de la salida de Jon Watts, Marvel y Sony tendrían en consideración a Justin Lin, quien ha dirigido mega producciones como "Fast & Furious" y algunos episodios de "True Detective". De hecho, Jeff Sneider también confirmó que ya sería el elegido, dejando así en claro que se estaría tratando de un regreso del héroe de Queens por todo lo alto. Y, es más, algunas especulaciones afirman que Chris Hemsworth interpretando a Thor, podría llegar a este film teniendo en cuenta que, según los multiversos, él sería el único que recordaría que Peter Parker es Spiderman.

No obstante, si hay una característica que siempre marcó a Marvel esa, sin dudas, es su hermetismo en torno a sus nuevas producciones. Es más, llega a tal punto que ni los propios actores pueden hablar al respecto de las historias en las que se encuentran trabajando. A excepción, claro, de Tom Holland quien es "el chico spoiler" del MCU.