Cristina Aranda: “Si no damos batalla, los aumentos que vienen serán desmedidos”

La Presidente de la Cámara Comercio de Río Gallegos e integrante de CAME, Cristina Aranda, dialogó con EL MEDIADOR sobre diversos temas. Primeramente, puso el foco en el éxodo de santacruceños que viajaron el pasado fin de semana a la ciudad de Punta Arena en búsqueda de descuentos en determinados productos: “Afecta porque ellos tienen un 0,75 de aumentos mensuales, en comparación con la inflación que venimos teniendo este año, es imposible competir. No es un éxodo masivo porque no es tanta la gente que tiene un poder adquisitivo para ir a Chile a comprar”.

“Hay muchas otras cosas que perjudican la caída de ventas, se avizora que comenzó hace poco, hay rubros sensibles como los supermercados con la parte de tecnología e indumentaria”, precisó.

Respecto al aumento de tarifas a comercios, indicó: “Ya habíamos comenzado a avisarle a los comerciantes antes del aumento que fue exponencial y desordenado, y mucho. Comenzamos a marcar la pauta de que esto era demasiado, pedimos que sea paulatino, presentamos dos proyectos de qué forma se podía hacer. Lo cierto es que llegamos al Ministerio de Economía planteando esta situación y la postura que tuvieron fue muy tajante, no aceptaron”.

“La realidad es que fue pasando el tiempo y muchas otras instituciones se fue dando cuenta de que era exagerado, el tema es que nosotros desde CAME la situación es en todo el país. Nosotros no dejamos ni decaemos con este tema porque vienen más aumentos”, aseguró Aranda.

Seguidamente, habló sobre el contexto de los comercios tanto en la provincia como en el resto del país: “En todo el país pasó lo mismo, en otros lugares fue más exagerado el aumento, el nuestro fue muy alto en comparación. En todo el país se levantó la voz porque estamos en una situación muy compleja. Hay comercios que están cerrando, otros que achican costos, y otros que cierran temporalmente, es muy fuerte la presión por la que están pasando. Los próximos aumentos que vienen, si no presentamos batalla, serán de manera desmedida”.

“Desde las pymes tenemos la mayor fuente de trabajo, no hay ingresos, necesitamos mantener las fuentes de trabajo comercial. Hoy más que nunca necesitamos que nos escuchen porque tenemos gente que trabaja todos los días para no cerrar. Vamos a seguir insistiendo por lo que se viene”, cerró.