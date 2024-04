Emanuel Rubio: “Esto es achicar el Estado por achicarlo nada más”

Días atrás se despidieron a cuatro trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de la seccional de Río Gallegos.

En este contexto, Emanuel Rubio, delegado de los trabajadores de la Anses, dialogó con EL MEDIADOR sobre la situación de los trabajadores: “Difícil la situación por el despido de cuatro compañeros de la oficina que trabajan en Río Gallegos y en la provincia anta Cruz. A nivel nacional hay más de 1200 despidos”.

“Esto es achicar el Estado por achicarlo nada más. Los cuatro trabajadores despedidos de Río Gallegos trabajaban todos los días. Tenían contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2024, fue una decisión de achicar el Estado sin mediar si se necesitan personas, qué situación están los trabajadores”, argumentó.

Y agregó: “Esta mediación fue 2020 en adelante todos despedidos, sin ninguna determinación. Tomando como parámetro todo ingreso del 2020 en adelante, que porque son ñoquis. Totalmente en desacuerdo”.

Consultado por la posibilidad de que se cierre la oficina de la Anses en la ciudad: “Uno quiere creer que no, pero también creíamos que no iban a haber despidos. Creíamos que no iban a cerrar el ENACOM y lo cerraron. Acompañamos a los trabajadores despedidos de Vialidad. Seguramente va a haber cierre de oficinas en el interior”.

“El miedo siempre está, desmantelaron el Estado, achicaron las oficinas, la vuelta a los capitales privados. Hoy no tenemos jefe en Río Gallegos ni a nivel nacional”, consideró Rubio.

“Acá no hay ñoquis, no hay casta, acá cada uno sabe lo que tiene que hacer. Los trámites se siguen haciendo, con algunas no respuestas como Plan Hogar, Progresar, porque no hay respuestas. Sin embargo, seguimos atendiendo a la gente de la misma manera que siempre”, amplió.

En el cierre, exclamó: “Estamos en plan de lucha y asamblea permanente, la idea es llegar a un paro nacional para el 10 de abril con movilización en Buenos Aires a las oficinas centrales. Acá hoy en la asamblea se determinó atender a los beneficiarios porque sabemos que no tienen la culpa, pero pedimos su apoyo porque los compañeros despedidos tienen familia. Vienen trabajan, uno de los chicos despedidos ayuda en los operativos en barrios como San Benito, y demás”.