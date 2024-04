Este miércoles se lanzó la inscripción para solicitar los “Vouchers Educativos” para el pago de la cuota de las escuelas de gestión privada, el inicio se dio con importantes dificultades de acceso.

Más detalles brindó el profesor Andrés Álvarez, Secretario General de Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), quien estuvo en comunicación con EL MEDIADOR y sostuvo: “La página esta caída hace más de dos o tres días, y la propuesta es que las cuotas son para escuelas subvencionadas o subsidiadas, la cuota no puede superar los 54 mil pesos, los sueldos no pueden superar 1.2 millones de pesos del grupo familiar”.

“Como sindicato tenemos una postura respecto a esto, todos los padres que envían a sus hijos a la escuela tienen que recibir algún tipo de ayuda, pero esto genera una desigualdad total porque están beneficiando a un pequeño sector”, indicó.

En tanto, agregó: “Nosotros vamos a defender la educación pública y gratuita, y controlada por el Estado que son los responsables de controlar todo lo que tiene que ver con la educación. Es por ello que en el sindicato entendemos que genera más desigualdad, y en nuestra provincia las escuelas deberían garantizar que sus hijos vayan gratis porque reciben el 100% de subvención del Estado”.

“Esto no garantizaría a los docentes privados una estabilidad económica ni un aumento de sueldos. Esto no garantiza que los empleadores garanticen nuestro sueldo. A todo esto, se suma la eliminación del FONID, son tiempos difíciles que vivimos y nos tendremos que poner al frente de la batalla para buscar justicia social para nuestro sector”, afirmó.

Asimismo, remarcó: “Son tres meses ya definidos, no se sabe si esto se extenderá o no, de todos modos, como sindicato nos parece que la vocal de padres (actualmente Nahir Castillo) debería profundizar sobre esto. Por qué el Estado le garantiza a un sector el pago de la cuota, y a las escuelas estatales donde hoy cualquier tipo de ayuda viene bien y exigir que se reparta equitativamente la torta porque deben defender a todos los padres no a un solo sector”.

Detalles del Programa

El programa de Asistencia “Vouchers Educativos” fue anunciado por el Ministerio de Capital Humano, y estará disponible el formulario de solicitud desde este miércoles 3 de abril hasta el 30 de abril. Se trata de un subsidio destinado a las clases medias impulsado por el Gobierno para ayudar a las familias que envían a sus hijos a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención estatal del 75% o más.

El programa aplica a las instituciones cuya cuota mensual no supere los $54.396. Los beneficiarios recibirán una suma de asistencia económica equivalente al 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo.

¿Cómo solicitar el voucher?

Completar el formulario en argentina.gob.ar/vouchers-educativos e Ingresar tu CBU y datos del establecimiento educativo.