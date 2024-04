En el Concejo Deliberante, en defensa de la Educación Pública

En este contexto, el decano Sebastián Puig le contó a los concejales la historia argentina de la universidad pública. “A principios de 1900 la universidad en la Argentina era solo para un puñado de hijos de iluminados y de gente muy adinerada, por eso es que cuando empiezan los albores del yrigoyenismo en el 18, aparece la reforma universitaria. Esa reforma universitaria, o el ‘grito de Córdoba’, como le gusta decir a algunos, implementó y permitió el acceso de la clase media a la universidad”, dijo, dejando en claro que “fue la clase media, porque los trabajadores y los hijos de los trabajadores tuvieron que esperar hasta el 22 de noviembre de 1949, cuando se hace la supresión de aranceles para que puedan acceder realmente a estudiar”.

El presupuesto 2024

“En cuanto a la cuestión presupuestaria, se prorrogó el presupuesto de enero del 2023, que se creó en septiembre del 2022. O sea que el presupuesto que hoy tenemos para funcionar las universidades públicas, el número se generó en el 2022, con una proyección de la inflación del 52% y tuvimos 211,44% de inflación solo en el 2023. Se estima que con este presupuesto, estamos llegando a mayo o junio como máximo”, expresó Puig.

Por otro lado, comentó que “esta universidad está orientada 100% al trabajo en la región, tenemos esa particularidad. Tenemos tres ingenierías, una creada aquí en Santa Cruz para el desarrollo de los santacruceños, que es la Ingeniería en Energía, la segunda carrera en el país que hay en eso. Todo esto afecta, más que nada porque no van a poder acceder”.

Para finalizar, sostuvo que “la crisis no es solo en la universidad, porque hoy me toca a mi estar como decano, pero si hoy nos dan la plata para los salarios, pero los pibes no pueden comer, no pueden transportarse, no tienen salud, no pueden pagar el alquiler, ¿de qué nos sirve? El concepto es que nadie se salva solo, que solamente todos juntos podemos salvarnos. A mi como decano me preocupa la Universidad, pero también me preocupa los que echaron del CDR, los que echan de ENACOM, me preocupan los compañeros de la Mina, de Anses y en los organismos provinciales”.

Liliana Coggiola

La profesora Liliana Coggiola estuvo presente y recordó que “en el país tenemos 5 premios nobeles, todos salidos de Universidades Nacionales y es muy duro estar en pleno 2024 peleando por algo que creíamos totalmente superado, no es un reclamo corporativo. Nos salvamos entre todos y le ponemos pecho a este modelo neoliberal nuevamente o vamos a caer mayor desguace del Estado, no solo de las universidades”.

Además, les pidió a todos “que nos acompañen a la marcha del 23, porque es la única forma de poder visibilizar que lo que se investigan y que se trabaja son cuestiones que envuelve completamente a la sociedad, pero sobre todos a los que quieren un modelo de país inclusivo, para todos y para todas”.

Martín Chávez

Por último, el edil Martín Chávez comentó que habló con el decano Sebastián Puig “de la importancia del conocimiento, no solo en lo que genera en la movilidad social ascendente en una familia y en una persona que obtiene con un título de grado y pregrado, sino cuan importante son las tareas de contar con un sistema universitario, público, gratuito, de calidad que garantice el acceso irrestricto”.

“En Santa Cruz tenemos el recuerdo de cuando estábamos condenados a tener que ir a estudiar a otras provincias y hoy se puede generar el desarrollo a través de una carrera universitaria, permitiendo que se pueda acceder a empleos de calidad”, agregó.

Para el concejal es importante “que este concejo Deliberante y el gobierno provincial se expresen para que la Nación tome conciencia de la importancia de la defensa de la educación pública Universitaria y de educación pública en general”.