El titular de la cartera Laboral habló con Radio Al Sur e indicó que viajó inmediatamente al lugar de los hechos integrando una comitiva del gobierno provincial “en el yacimiento nos encontramos, por sobre todas las cosas, con momentos difíciles, tristes, de mucha zozobra porque estos chicos eran muy queridos. Este es un yacimiento donde conviven más de 1500 personas, y es un verdadero golpe teniendo en cuenta que se han perdido dos vidas”.

Ante la consulta si encontró reticencia por parte de la empresa clarificó que “en el caso de los directivos estaban todos a disposición, pero no nos acercaron ningún tipo de documentación para esclarecer el hecho. Que más allá de que eso es una cuestión técnicamente investigativa respecto de la policía y de la justicia, nosotros necesitamos saber qué fue lo que pasó, si realmente hubo un gas o cuál fue la causa, para determinar si había riesgos para las personas que aún seguían en la minería o en el yacimiento hasta incluso seguían trabajando normalmente”.

Newmont, es una de las mineras más grandes de Sudamérica y tiene varios yacimientos en la provincia, “en este caso se trata de Yacimiento Mariana, el trabajo acá estaba detenido, pero el resto seguía su normalidad ante ello, decidimos hacer el cese definitivo y eventualmente al otro día se empezó a desmovilizar la gente que tiene que ver con bajar todo el personal”, expresó el funcionario y remarcó “no podemos permitir que sigan trabajando normalmente cuando estamos hablando que perdimos dos vidas. Fue una expresa directiva del gobernador y se cumplió en forma inmediata”.

Julio Gutiérrez referenció que hubo ausencia de control “no hubieron políticas públicas, ni en el gobierno de Peralta, ni en el de Alicia Kirchner; por eso la minería en la provincia de Santa Cruz siempre hizo lo que quiso y todos los funcionarios corrieron alrededor de la agenda que ellos les proponían. En esta oportunidad y con este gobierno esto no va a ser así.

Se debe hacer lo que hay que hacer, cumplir los protocolos de seguridad por sobre todo respetar y controlar para que eso se haga de esa manera”.

Posteriormente el funcionario provincial precisó ante la pregunta si hay información de la causa de muerte o precisiones del lugar del hecho afirmó que “eso es materia investigativa de la justicia, de las pericias que ya se iniciaron, hay que ser responsables con la información que transmitimos, porque justamente, lo decías bien vos, está la familia detrás y después están todos los compañeros que viven y que trabajan de la minería. Entonces, hay que ser muy cautos”.

“No vamos a permitir que siquiera se insinúe que eso es una responsabilidad de los trabajadores, y por sobre todas las cosas, porque justamente no tenemos los resultados de nada. Y lo otro más importante, que hablamos con todos los trabajadores, incluso con su jefe, le tomamos declaraciones y aseguran que eran gente con experiencia, responsables y extremadamente apegados a las normas de seguridad. Con lo cual, no podemos entender por qué estaban en un lugar en donde no se podía estar”, subrayó Gutiérrez.

Por último, el ministro fue contundente al explicar que “hasta que no sepamos que paso y si hay algún riesgo, no van a trabajar, lo reitero, no puede ser que el oro tenga más valor que una vida. Hay seguridad en el acceso del establecimiento pero donde la gente va a trabajar bajo mina, ahí no hay nadie que controle”.