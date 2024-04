Roxana Reyes: “Hay que hacer una transformación profunda en la Argentina”

La diputada nacional, Roxana Reyes, habló sobre diversos temas, entre ellos fue consultada por lo que pasará con el gas en el marco del tratamiento de la Ley Ómnibus: “Hoy tienen cinco diputados nacionales, es importante saber la postura del Gobierno Provincial porque, en función de eso, nos paramos los diputados nacionales”.

“Con el Gobierno del kirchnerismo me costó mucho, alguna vez me recibió Alicia Kirchner, en este momento el diálogo es nulo de ningún tipo. Cómo se puede construir una nueva Santa Cruz que nos contenga a todos, que pueda escuchar las distintas voces”, dijo en diálogo con EL MEDIADOR.

Asimismo, aseguró: “Como legisladora nacional no es un tema menor que tenga conocimiento de las políticas públicas que se estén impulsando. Lo mismo le pasará al intendente de Río Gallegos con sus concejales o diputados. Se impone urgente que empiecen a tratar una nueva ley de Coparticipación porque no se puede seguir mandando anticipos de coparticipación en forma arbitraria según el palo al que pertenezcan. Hay gente que no tiene cobertura del Municipio en la Caja de Servicios Sociales”.

“Así como se le pide al Gobierno nacional diálogo, la paridad empieza por casa. Démosle a los intendentes la autonomía que no tienen para que tengan una nueva ley de Coparticipación para que no tengan que estar rogando por lo mínimo indispensable”, exclamó la legisladora nacional.

En tanto, reclamó: “Entre los compromisos de campaña decía repartir los recursos equitativamente y sancionar una nueva ley de Coparticipación. Los recursos provinciales están compuestos por ingresos propios, regalías hidrocarburíferas, que aumentaron en relación a la inflación”.

“No es cierto que estamos en una crisis de ingresos, sí bajó la Coparticipación que se compensa con los ingresos propios y las regalías hidrocarburíferas. Los números son favorables a la provincia, entonces vamos a tener intendentes que estén dependiendo que le manden dinero de la provincia y no llegan a pagar la Caja de Servicios, o estamos en condiciones de discutir la autonomía de los municipios”, amplió Reyes.

Seguidamente hizo un análisis de los debates en la Cámara de Diputados: “En este momento los partidos están en debates internos que generen renovaciones, posicionamientos ante esta nueva realidad porque no están gobernando los partidos tradicionales”.

“Estamos en momento de reacomodamientos donde el partido no es ajeno a eso, estamos en momentos de debate y reagrupamiento, mucho diálogo entre distintos sectores. Convencidos de acompañar, ayudar y marcar diferencias cuando las tengamos a nivel provincial”, aseveró la referente radical.

“Seguimos planteando diferencias que nos hicieron estar en un lugar distinto del gobierno nacional y provincial, somos una oposición responsable que trabaja para representar a quienes nos votaron”, sumó.

Ficha Limpia

Al respecto sobre su proyecto de ficha limpia: “Tiene que ser ley, no podemos tener funcionarios y representantes que hayan recibido una condena por delitos de corrupción y estar representándonos. No tenemos que permitir que lleguen, y con la condena de primera instancia deben ser excluidos”.

Además, Reyes habló sobre un proyecto que presentó en la Cámara por estas horas: “Estoy presentando un proyecto para impedir que aquellos funcionarios que nos estuvieron robando permitan que los certifiquen como tiempo de servicio para jubilarse. Utilizan el tiempo de servicio para robarnos. No van a poder jubilarse en la Argentina utilizando el tiempo de servicios”.

“No puede dar siempre lo mismo el que roba, hace sus negocios personales, mientras que la gente trabaja y paga impuestos. Hay que hacer una transformación profunda en la Argentina”, sentenció Reyes.

“Esta semana estamos haciendo un análisis en los distintos bloques de la ley, voy a presidir la comisión de energía con el capítulo de hidrocarburífero. Hoy tenemos que dar el debate sobre lo que pasa con las áreas maduras, que pasa con el pasivo ambiental, que se hará con estas áreas que deja YPF. No podemos permitir que se vaya YPF sin sanear”, finalizó.