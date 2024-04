Una desagradable noticia anunció por Tiempo FM este lunes, la secretaria general de la ADIUNPA, Karina Dodman, al detallar que un grupo de desconocidos ingresaron al campus universitario y destruyeron carteles, banners y banderas que durante la semana habían estado armando para acompañar la marcha que mañana martes 23 de abril se realizará en Río Gallegos y las principales ciudades del país, en defensa de la universidad pública.

“Hoy nos encontramos con la sorpresa de que entraron personas desconocidas al campus de la Unidad Académica y nos rompieron todos los carteles y se robaron las banderas preparadas para la marcha. Fue un grave ataque a la libertad de expresión”, dijo la dirigente gremial.

Informó que en las próximas horas se estará por anunciar la denuncia: “Estos actos no nos van a amedrentar, todo lo contrario, nos da más fuerza. Nosotros defendemos la pluralidad de ideas y no avalamos ningún acto de vandalismo de este tipo”.

Consideró que se trata de “un atropello a la democracia, también al sindicalismo y a las organizaciones estudiantiles que están defendiendo la universidad pública”.

Incluso indicó que “destruyeron los banners de Conicet, todo lo que es la convocatoria, los carteles, las banderas, donde mucha gente puso su trabajo, esfuerzo y recursos. Esto no fue un acto vandálico casual, sino que alguien se tomó el tiempo para hacerlo, fue premeditado,

ingresaron donde estaban todos estos elementos para destruirlos”, agregó.

En este marco, anunció que “el claustro estudiantil le ha pedido a las autoridades de la Unidad Académica que hagan las investigaciones correspondientes para que efectivamente tengamos claridad de quién hizo esto”.

Los hechos ocurrieron en la previa a la marcha que se desarrollará este martes 23 de abril, a partir de las 10.00 horas desde la plazoleta Güemes, en defensa de la educación pública y gratuita.

Confió en que la marcha transcurrirá con total normalidad y que no exista ningún tipo de sectores que salgan a cuestionar la manifestación, ni la expresión de parte de la comunidad.

“Nos encargaremos de cuidar a quienes marchen. La marcha está convocada bajo una única consigna, en defensa de la universidad pública”, insistió.

Para cerrar, afirmó que “las agresiones, las injurias o acusaciones no nos llevan a ningún lado como sociedad. A mí me entristece y me apena que algún sector trate de esta manera. No el miedo, no el odio, no el ataque permanente a nuestro sector, sino pensar el valor que tiene nuestra universidad, la UNPA, para el desarrollo de las regiones”.