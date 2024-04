Pedro Cormack: "Si la educación es una prioridad, se debe invertir"

Este miércoles el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz informó que el presidente del Consejo Provincial de Educación, Daniel Busquet, presentó su renuncia al cargo, "de manera indeclinable", por cuestiones estrictamente personales. Una noticia que generó eco en distintos sectores de la educación.

En este sentido, Pedro Cormack, vocal por los docentes ante el Consejo Provincial de Educación, dialogó con EL MEDIADOR sobre sus sensaciones ante esta noticia.

Primeramente, sostuvo: “Es difícil analizar desde un lugar exógeno porque son decisiones de Gobierno, cuestiones que tienen que ver con la interna del Ejecutivo. Llama la atención la cuestión de lo temporal, pero también vemos que a nivel nacional hay muchos cambios”.

“Creo que la política pensada desde el lugar de los imprescindibles es una mirada errada sobre algo que debe ser mucho más colectivo, y basada en proyectos claros”, aseguró.

De igual modo, Cormack indicó: “He sido crítico para que las cosas mejoren, y a la hora de pensar en un sistema democrático, el otro día lo vimos con la movilización en defensa de la universidad pública. Yo creo en eso, en el decir las cosas, plantearlas desde un lugar de búsqueda de transformación”.

A su vez, el vocal por los docentes se refirió a los problemas edilicios en las instituciones educativas de la provincia: “El problema de la infraestructura es un problema que afecta a la educación santacruceña hace muchos años, sobre la cual no se puede poner ningún tipo de excusa. La pesada herencia uno la entiende, pero el hecho de que hayan pasado seis meses a uno no le saca responsabilidad. Tiene que haber una supervisión y no podemos estar esperando a que suceda una tragedia para tomar cartas en el asunto”.

“Tiene un impacto en el proceso de enseñanza de los estudiantes. No es un tema menor la infraestructura, va más allá que un ladrillo. No podemos los padres deseando que no se caiga algo, que no explote una caldera, no se corte la luz”, sentenció.

Y finalizó: “Hay tres aspectos fundamentales que son las condiciones laborales, las condiciones salariales y las pedagógicas, estos aspectos son fundamentales trabajarlos. Hay que hacer un trabajo profundo, más silencioso. Si la educación es una prioridad, se debe invertir. Esto es un resultado de la mala gestión".