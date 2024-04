El presidente de Argentinos Juniors contra las SAD en el fútbol: "Es un verso"

La discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino ya está puesta sobre la mesa pero continúa provocando fuertes reacciones y generando opiniones muy dispares entre los dirigentes de los principales clubes.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, dio su contundente punto de vista sobre el modelo impulsado por el presidente Javier Milei y su socio político Mauricio Macri en nuestro país.

“Los dirigentes deportivos es lo más castigado que hay de todas las actividades que tengo. Rendimos exámenes todos los domingos. Estas obligado a hacer las cosas. Por que con este verso de las sociedades anónimas el dirigente que hace las cosas mal se va”, sostuvo Malaspina.

Y agregó: “Los clubes son nuestros. Hay que hacer las cosas bien, manejando al club con una empresa pero con la gente adentro. No me vengan a hablar de sociedades anónimas porque cuando entra el negocio en el medio, esto se termina. Y no está bueno que esto se termine”.

En tanto, puso como ejemplo el funcionamiento de este modelo en Chile, donde según su opinión, está perjudicando incluso a la selección chilena.

"A mí me enseñaron que en un plato entra un solo bife. Si acá quieren hacer negocios y comer de más, va a salir mal. Si vos haces las cosas mal, el sistema mismo te expulsa. Dejemos de romper las bolas y defendamos la industria nuestra. Defendamos nuestros clubes porque cuando venga el negocio se acaba todo esto", manifestó el mandatario del Bicho.

FUENTE: Minuto.