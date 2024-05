Ana María Ianni: “Gracias al radicalismo esto hoy tiene media sanción"

El pasado martes, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley Bases que, entre muchos puntos claves, busca ratificar el rumbo del Gobierno con la desregulación de la economía, perjuicio a la industria nacional, eliminación de derechos laborales y jubilatorios, privatizaciones de empresas estatales, la vuelta al Impuesto a las Ganancias y la disolución de organismos que fueron clave en la historia nacional.

La sanción en general del proyecto tuvo 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Entre los rechazos al proyecto de ley y al paquete fiscal, se encuentra la diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, Ana María Ianni.

En diálogo con EL MEDIADOR la legisladora nacional de UxP confirmó que en la tarde de este jueves habrá una reunión en la comisión de educación para “tratar los proyectos que tienden al financiamiento de las universidades nacionales y públicas en nuestro país”.

En torno a la media sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, Ana María Ianni, expresó: “Es la realidad de un desgobierno y de una falta de conciencia política, democrática, de decisiones tomadas por fuera del ámbito del Congreso nacional, que le van a seguir haciendo daño a todos los argentinos y argentinas”.

“La mayoría había negociado a espaldas del Congreso, todo lo que contiene este proyecto es algo que ataca a los organismos públicos, trabajadores y trabajadoras, empresas privadas, pymes, y minipymes, que producen y dan trabajo y ahora van a tener una competencia desleal con grandes inversores que van a traer lo que quieran”, argumentó.

Apuntó contra algunas de las reformas que plantea este paquete de leyes: “Fueron y hacen lo que quieren, para quienes quieren. No hay beneficios, han ido contra el monotributo social, van a pagar más los monotributistas, quienes tienen mayores bienes van a tributar menos”.

“Milei está haciendo lo que quiere desde el 10 de diciembre que asumió, hoy siguen hablando de las prepagas, mientras que el Estado a través del decreto 70/23 las habilitó a que cobren lo que quieran. Nos han hecho entrar en este círculo y ahora todos nos enfrentamos contra todos. Es imperioso frenarlo. Él va a seguir avanzando y haciendo lo que quiera, esto es realmente muy grave”, apuntó la diputada nacional.

Una de las empresas a privatizar es YCRT, en este sentido, puntualizó: “Con mucho esfuerzo, logramos el año pasado, con la intervención de Daniel Peralta, acomodar la situación, las condiciones de los trabajadores, traducir ese carbón en energía. Hasta se aprobó el plan operativo de las condiciones ambientales y la garantía de continuar con la obra. Ahora, ¿con qué motivo querer destruir los avances que tuvimos? Hay muestras que vienen sucediendo donde les ha importado nada inclusive el trabajo del gobernador”.

“Si el Gobierno nacional tiene un plan para YCRT que lo escriba con un proyecto de ley, lo discutamos y debatamos con el gobernador y la comunidad político. Pero no en una ley trampa, que no nos permitieron reformar el capítulo 9, por eso no acompaño. Mis convicciones es defender a la empresa del Estado, si le quieren dar otra figura jurídica, discutámoslo por ley”, amplió Ianni.

"Lo de Roxana Reyes no me sorprende, si es la misma que avaló la intervención de Zeidán y piensa que la mejor solución es la privatización. Gracias al radicalismo esto hoy tiene media sanción. Yo no hago que me presionen por un Pacto de Mayo con un presidente que no le interesa Santa Cruz ni los intereses de los santacruceños", concluyó.