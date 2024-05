Colombo: “No puede haber un buen sistema jubilatorio con una Argentina destruida”

En el marco del 40 ° Aniversario del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), en la ciudad de Río Gallegos se realizó la presentación del libro conmemorativo “Las amas de casa rompieron el silencio”.

En este sentido, Pimpi Colombo, Secretaria General del sindicato, habló con EL MEDIADOR y expresó: “Las personas que asumen responsabilidades nacionales tienen que tomarse el trabajo de conocer toda la patria”.

De igual modo, manifestó: “Nosotros dejamos de tener una palabra asilada para construir una voz muy potente desde el 83 para acá, venimos creciendo y sosteniéndonos. En Santa Cruz vamos por la cuarta fundación, nosotros nacimos en Santa Cruz”.

“Estuvimos en esa presentación hicimos un repaso, hablamos de las cosas que vienen siendo, como esta Ley que se corre la edad de jubilación de las mujeres. A su vez otras cosas en discusión que se suspende la moratoria”, aseguró.

En tanto, agregó: “Tenemos un sistema jubilatorio que se ha venido deteriorando hace más de diez años, no puede haber un buen sistema jubilatoria si tenes una Argentina destruida. Si Argentina no crece y no desarrolla su industria, entonces como se financia el sistema jubilatorio”.

“El presidente es el enemigo del Estado, entonces para que se mete en el cargo si no le interesa, lo hace para dañarnos”, expresó.

Finalmente, Colombo se refirió al libro “Las Amas de Casa rompieron el silencio” que fue presentado por los 40 años del SACRA: “Cuando en el 83 nos pusimos de acuerdo que aquello que nos une a todas las mujeres nos ocupamos de constituir familia. Somos siempre en comunidad, no existimos en soledad”.