Tras una reunión que tuvo lugar en Buenos Aires con autoridades nacionales de economía y agricultura, desde nación anunciaron la suspensión del fondo fiduciario de la Ley Ovina. No obstante, la buena noticia es que confirmaron la continuidad del Programa Prolana.

En este sentido, el Presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamienson, se refirió a cómo impacta esto en la provincia de Santa Cruz: “habíamos estado hablando con la gente del ministerio de Bioeconomía y toda la parte financiera estaba en manos de Economía, con tres temas a tratar con ellos Uno de la ley Ovina, por el recorte de los fideicomisos. Nos comentaron que se caía y no se iba a dar continuidad a eso”.

“No obstante de eso, no todas son malas noticias, porque entiende que la Ley Ovina para la Patagonia era una herramienta importante y se iban a gestionar líneas de crédito mayorista para ver cómo se podía instrumentar. Estamos trabajando para ver cómo instrumentarlo”, enfatizó en diálogo con EL MEDIADOR.

Y continuó: “Está en nosotros el trabajar, la sensación no fue que nos volvimos con las manos vacías, sino que hay que ser creativos. Ahora con Nación tenemos que delinear las alternativas y se plasme en la provincia. No es fácil, pero nosotros tratamos de defender los puntos por los cuales era importante, no funcionará más como Ley Ovina”.

“El programa Prolana estaba incluido dentro de la ley, ayuda muchísimo al acondicionamiento, con supervisiones y como se capacita, nos da la tranquilidad de que el producto vaya mejorando. Logramos que los fondos para ese programa tengan continuidad”, agregó.

A su vez, se refirió: “Estamos en contacto con gente del equipo de pasos, con varias alternativas, es un banco mayorista y hay que ver cómo se instrumenta para que esto se plasme. La Ley Ovina se manejaba a través de la web provincial”.

“Estamos planteando desde Patagonia la modificación del plan Nacional de Guanaco para que la provincia se adhiera y se desarrolle con mayor facilidad, la idea es hacer un aprovechamiento del guanaco”, manifestó.

Caza deportiva

Tras la polémica que surgió por la habilitación de la caza deportiva de pumas, zorros y guanacos en Santa Cruz, dijo: “Hay bastante desinformación sobre la ley de origen a la caza deportiva, hay que tener en claro que la mayoría de los cazadores, 140 aproximadamente fueron el año pasado, la mayoría caza guanacos para provisionarse de carne. Desde el punto de vista de los productores el mejor sereno es el de nuestro campo, es mejor tener alguien que esté registrado y que pasó por un test psicológico”.

“Hay problemas más graves que hablar de estos temas. Hay mucha irresponsabilidad de quienes pregonan este sistema, volver a estado cero es muy difícil”, completó.