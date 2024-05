La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) dio a conocer su adhesión al paro general de actividades convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se llevará a cabo este jueves 9 de mayo y que será por 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

En la capital santacruceña, José Luis Aguilar, Secretario General de los Trabajadores del Correo Argentino, Filial de Río Gallegos, dialogó con EL MEDIADOR sobre el paro de este jueves: “Desde que está este gobierno quieren borrar a todos los entes nacionales, no les importa el trabajador, si tienen hijos con discapacidad. A este gobierno no le importa, y lo hacen para beneficiar a las multinacionales. Esperemos que el senado se jacte con algo, los votamos para que sean representantes del pueblo no del Gobierno”.

Por su parte, se refirió a la situación de las jubilaciones: “El tema de jubilación hay pocas personas, están dando retiro voluntario a compañeros que tienen 51 a 65 años, les están dando retiros voluntarios. Te aprietan para que te vayas porque después, según ellos, vendrá algo peor. La gente tiene miedo”.

“Nosotros tenemos que estar de pie, arrodillados jamás. Sé que muchos compañeros piensan igual por eso mañana hacemos el paro porque no se aguanta más”, puntualizó Aguilar.

“En todas las luchas que nos ha tocado llevar a cabo siempre preservamos a los contratados que son los que más vulnerables están. Decidimos ir a la lucha por asamblea, dando a conocer que van a despedir gente que tiene familia, gente trabajadora. El Correo Argentina es una empresa de servicio, fuimos esenciales en pandemia porque fuimos una de las pocas empresas que no paró”, manifestó Cinthia Miranda que trabaja hace 20 años en el Correo Argentino de Río Gallegos.

En el cierre, reclamaron falta de insumos en el Correo Argentino de Río Gallegos y otras cuestiones: “Estos años nos han faltado insumos, desde noviembre en el edificio de Kirchner y San Martín que es la central, está sin caldera. Desde noviembre estamos peleando por la caldera, tuvimos que hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo donde llegamos a un acuerdo, y se hizo una reducción de las horas de permanencias de los trabajadores del correo”.