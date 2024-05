Desde Inquilinos Santa Cruz organizan una asamblea inquilina en la ciudad de Río Gallegos para defender “nuestro derecho a vivir dignamente”. Será a las 17:00 horas del sábado 18 de mayo en el Pasaje Padín Carmiña 749.

En estudios de Tiempo FM, estuvo presente el Dr. Matías Solano, Referente Inquilinos Santa Cruz, quien se refirió a esta convocatoria. Primeramente, sostuvo en diálogo con EL MEDIADOR manifestó: “La peor realidad en una década, peor que mucho tiempo. Hoy por hoy, los efectos del DNU sumados a los efectos de la inflación, hace un combo que sea imposible pagar el alquiler, no se puede mudar, no hay alquileres”.

Siguiendo esta línea, respecto a los alquileres económicos que se encuentran en la ciudad de Río Gallegos: “Es cierto que hay cosas económicas, pero hay que verlo para que vean qué es lo que alquilan económico que puede ser un monoambiente, alejado de la zona céntrica o en barrios periféricos. Y las casas que puedan encontrar en menos de 300 mil pesos son en condiciones complejos, con problemas de instalaciones de servicios básicos. La realidad es que los alquileres están carísimos”.

“Cuando llegaron los primeros aumentos del DNU están empezando a aparecer porque hay alquileres están rondando los 500 o 600 mil pesos. Si se termina un contrato y empieza uno nuevo, la diferencia es mucho mayor”, agregó.

Asimismo, precisó: “Lo que estamos viendo es que pueden pagar tres o cuatro meses, y después ya no pueden y se endeudan. Ahora con el decreto de Milei, que espero se derogue, uno tiene que pagar el 10% del contrato total para irse, y para colmo no tenemos el monto total del contrato porque está por el índice IPC”.

“Por esto surge esta asamblea el sábado porque estamos en un callejón sin salida. Hay que buscar otra solución. Creo que al propietario le sobra bastante para tener donde vivir y tener además inmuebles en alquiler. La cuestión es ganar menos y ser razonable porque, si no, vamos a tener un despilfarro de todo y a nadie le sirve tener que judicializar en alquiler”, indicó.

También se refirió a lo que sucede con los contratos: “Hay algunas inmobiliarias que tienen criterios, dos años prima cuando es inmobiliaria, hay otras que es un año. Y después vemos contratos de cuatro meses que le cobran depósito y comisión inmobiliaria”.

“Al ser un propietario directo no cobra comisión inmobiliaria, pero después el trato con el propietario puede traer consecuencias. Hay muchos casos de violencia, amenazas porque la gente no puede pagar el alquiler, no se va a ir, y el propietario quiere cobrar”.

Asamblea inquilina por “un alquiler justo”

A modo de cierre, se refirió a esta “asamblea inquilina” que tendrá lugar este sábado 18 de mayo: “Se busca alquilar de forma justa, que el salario te alcance bien para pagar el alquiler, que haya reglas básicas y ahora nos convoca esta asamblea porque estamos llegando a un punto límite donde si no buscamos un camino para encontrar soluciones consensuadas, vamos a tener problemas todos”.

“Nos convocamos al sábado porque además vamos a aprovechas este espacio para hablar y buscar el camino. No hay límites, la idea es que participen para charlar y pensar en cómo hacemos para salir de este problema, y qué caminos vamos a tomar para reclamar a las autoridades”, precisó.