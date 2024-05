Tevez en su despedida: "Me voy conforme con el trabajo"

Carlos Tevez dejó de ser el entrenador de Independiente tras el empate sin goles frente a Platense en Vicente López, correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional y le agradeció a los hinchas y al club por la oportunidad y el apoyo recibido durante estos meses.

La decisión del Apache de renunciar había sido anunciada previamente el viernes, pero se concretó oficialmente después de dicho encuentro.

En una emotiva despedida, Tevez expresó su agradecimiento tanto al club como a los hinchas, destacando el apoyo recibido durante su ciclo al frente del equipo.

En su última conferencia de prensa como técnico del conjunto de Avellaneda, Carlos Tevez se mostró visiblemente conmovido. Le agradeció a la dirigencia del club por la confianza depositada en él, así como a los jugadores y a todo el personal de Independiente.

“Quiero agradecer a la dirigencia y a todo Independiente por haber confiado en mí. Para mí es un día triste porque dejo a los muchachos y es algo que me duele. También quiero agradecer el apoyo incondicional de los jugadores y de toda la gente que trabaja en Independiente. No era fácil para los que me trajeron. Había que salvar en un momento muy difícil a Independiente. Lo hicimos y en el campeonato quedamos a solamente un gol para clasificar”, expresó Tevez con una mezcla de tristeza y satisfacción.

Durante su gestión, Tevez tuvo que enfrentarse a desafíos significativos. El club se encontraba en una situación complicada cuando asumió el cargo, y logró, junto a su cuerpo técnico y jugadores, estabilizar el rendimiento del equipo.

“Me voy conforme con el trabajo. Lo hemos hecho muy bien. Creo que el club venía también creciendo muchísimo. Le quiero agradecer a Hugo Tocalli por la confianza. El trabajo que hicimos con los juveniles. Hoy Independiente tiene cuatro o cinco jugadores en primera que le van a dar mucha satisfacción”, agregó Tevez, destacando uno de sus mayores logros: la promoción de jóvenes talentos a la primera división.

El Apache también dedicó palabras de agradecimiento a los hinchas de Independiente, quienes, según él, fueron fundamentales en el proceso de recuperación del equipo.

“Por último le quiero agradecer al hincha. Les agradezco por el respeto. Ellos saben en el momento que agarré no era fácil ni para ellos ni para mí. Juntos sacamos de esta situación muy difícil a Independiente. Me sentí muy bien y muy cómodo”, concluyó Tevez, reafirmando su cariño y gratitud hacia la afición que lo respaldó en los momentos más complicados.

Los números de Carlos Tevez al frente de Independiente reflejan un balance positivo en términos de rendimiento y resultados. En total, dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 14, empató 11 y perdió 7. Bajo su mando, el equipo anotó 37 goles y recibió 27, aunque no logró conquistar ningún título.

A pesar de esto, su gestión es valorada por haber contribuido a la estabilidad del club en un momento crítico y por haber sentado las bases para el futuro con la incorporación de jóvenes promesas.

