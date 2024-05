Desde que se estrenó en Netflix, la serie Bebé Reno se volvió viral en Argentina. La historia fue escrita y dirigida por Richard Gadd, y basada en su vida y se convirtió en una de las más vistas en el país.

A raíz de esto, en las últimas horas, se viralizó en las redes un video que en el que Gadd menciona a Argentina y dejó impactados a todos los seguidores de la serie.

En la grabación, el humorista, que interpreta su personaje Donny Dunn, protagoniza un lapsus y relata que fue agredido sexualmente por un escritor que le había prometido ayudarlo en su carrera. Si bien ese hecho en particular nunca existió, Gadd habló de la experiencia traumática que vivió en Monkey See Monkey Do, uno de los sets que presentó en junio de 2011.

Luego de presentar su monólogo en el Festival Fringe de Edimburgo en el año 2016, Richard Gadd realizó una gira por Europa y participó en el Festival Internacional de Comedia de Melbourne, donde también fue transmitido por Comedy Central.

Allí, Gadd cuenta: “Cometí tres errores en el camino. Error n° 1. Atarme a la idea de que ya no era un hombre, esta idea de que había sido feminizado. Es gracioso. De todas las cosas que me molestaron -y hubo muchas que lo hicieron y me parece ridículo en retrospectiva- lo que más me molestó fue la idea de que ya no era un hombre”.

Y agrega: “Seis años después, ¿qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso realmente? Es solo una palabra. Es una caja para que la gente ponga cosas. No existe. Y dejé que me molestara durante 6 años. Si la masculinidad existe, es el problema con todo. Es el problema de mi lado en términos de no hablar, pero es del otro lado en términos de hacer algo como lo que me hicieron”.

Acto seguido, hizo una llamativa referencia a la Argentina: “La masculinidad crea guerras, la feminidad no crea guerras. ¿Qué mujeres iniciaron guerras o invadieron otros países? Bueno, Tatcher en Argentina, pero ella tenía un gran pene de hierro”.

FUENTE: Minuto 1.