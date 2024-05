José Luis Garrido: "Lo de los retiros voluntarios no tiene nada que ver con la ley Bases"

El diputado nacional por Santa Cruz, José Luis Garrido, estuvo en estudios de Tiempo FM, donde estuvo en comunicación con EL MEDIADOR, quien habló sobre diversos temas tanto a nivel nacional como provincial.

En primera línea, opinó sobre el proyecto de ley que fue presentado por el oficialismo para bajar la edad de imputabilidad a 12 años: “Hay que llevarlo a una mesa de interacción para analizar, debatir y tratar de llegar a un punto en común. En la toma de decisiones del ámbito judicial para llevar adelante el cumplimiento de una pena, como sociedad este debate hay que darlo”.

“La sociedad va cambiando, creo que el grado de responsabilidad que se va teniendo hace que vayan otorgado de responsabilidad. Creo que 14 años estaría bien, es el punto de vista personal. Hay que discutir y escuchar, no todas las comunidades son como Río Gallegos, son normas nacionales”, aseveró Garrido.

Análisis nacional

A su vez, analizó la situación del país y la gestión nacional: “El problema de fondo es cuanto la política es gobernada por la economía, pasamos al déficit fiscal que es importante, pero no es la herramienta más importante, porque en el medio hay un montón de grises, no todo es plata”.

Respecto a la designación de Guillermo Francos, flamante jefe de Gabinete, como “Veo con agrado que Guillermo Francos se suma a la Jefatura de Gabinete, a medida que pasa el tiempo el Gobierno entienden la necesidad del diálogo político y de buscar el entendimiento, buscar acuerdos para el sostenimiento de una Argentina que es Federal”.

“Las primeras medidas fueron el recorte de ministerios y áreas que afectaron a las provincias, iniciando un recorte fiscal, y a medida que pasa el tiempo la necesidad de abrir unas puertas de diálogo. El ministro Francos es un hombre de diálogo y que busca consensos”.

“Viene del Ministerio del Interior y tiene relación directa con los distintos gobernadores, intendentes, ha mantenido reuniones desde el punto de vista económico por las Coparticipaciones y para discutir otras cuestiones como la obra pública, las represas, YCRT, Zona Fría, YPF”, agregó.

Consultado por lo que pasará con la ley Bases en el Senado: “En el Senado va a haber modificaciones, más de las que el Gobierno nacional esperaba, producto de que no se llegaron con los tiempos de la firma de diez puntos en el Pacto de Mayo. Hay muchos temas para evaluar y discutir”.

YCRT

En otro aspecto, habló sobre la situación de YCRT y el plan de retiros voluntarios que lleva adelante la intervención: “Lo de los retiros voluntarios no tiene nada que ver con la ley Bases, porque no está aprobada. Es una decisión del gobierno nacional avanzar con algunas cuestiones más allá de la ley Bases. Lo vimos con la gente del Correo, se avanzó igual. No tiene despacho en senadores la ley. Hay que ser cuidadosos y respetuosos”.

“La Cuenca es la principal actividad económica del lugar, la reflexión es qué es lo que hicieron durante todos estos años para que la situación de YCRT esté como esté. Algún grado de responsabilidad hay en todos los sectores de la política”, analizó el diputado nacional por la provincia de Santa Cruz.

Análisis provincial: represas, salida de YPF, Caja de Previsión Social

A su vez, Garrido habló sobre distintos temas respecto a la provincia: “YPF estos años estuvo a la baja de producción en Santa Cruz, y teníamos un santacruceño al frente de la empresa. Necesitamos gestionar y traer respuestas a Santa Cruz, no podemos esperar más. A veces no son gratas las discusiones, es difícil discutir, que hagan la trasferencia de lo que es la Caja de Previsión Social. No es fácil, hay que tomar discusiones y seguir trabajando, buscando acuerdos y consensos. Hay que recuperar obra pública, el tema de las tarifas, ver cómo financiar la Caja. La mayoría de las veces no conseguimos los resultados que uno espera”.

También puso el foco en lo ocurrido en el Desfile por el 25 de Mayo: “Que hay diferencias políticas las hay, es un hecho de la realidad. El intendente llegó tarde cuando hablaba el gobernador. Desconozco si la gente de protocolo le dijo que espere a que termine de hablar Vidal. Quedó el lugar vacío. No es una cuestión de que por diferencias políticas alguien sube o no sube, no es válido el argumento de las diferencias políticas”.

Por último, analizó la gestión de Claudio Vidal en estos cinco meses: “El reordenamiento económico marca una impronta, fue categórico con el esquema de Santa Cruz, creo que su gestión a pesar de la diversidad, poder haber remontado la situación de la provincia. Va a comenzar un proceso de pagar gran parte de la deuda del gobierno anterior, y avanzar con paritarias, haber comenzado el proceso de educación sin paro docente, son objetivos alcanzados que nos planteamos en la campaña y el 10 de diciembre".