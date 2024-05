El Gobierno nacional suspendió días atrás el aumento de la tarifa de gas que estaba previsto para mayo, según se detalló en el Boletín Oficial, una medida que apunta a "consolidar el proceso de desinflación". Sin embargo, los aumentos en el servicio de gas natural por redes que comenzaron a regir desde el mes de abril, impactaron de lleno en los bolsillos de los trabajadores, así como también en los clubes, asociaciones, comercios y más.

Tal es el caso del Barrio Natividad, la presidente de la Junta Vecinal, Vanesa Low, dialogó con EL MEDIADOR, y profundizó: “Es lamentable como vecina de la Junta Vecinal, si los aumentos siguen así, el primer aumento fue bastante importante, y esperamos que se bajen. Todo indica que van a seguir subiendo, hay un recurso de amparo que la próxima suba no se va a aplicar”.

A su vez, sentenció: “De 5.000 pesos llevarlo a 78.000 en mayo es como mucho. Eso nos tiene preocupados, por suerte tuvimos buen acompañamiento. Así como estamos nosotros con problemas económicos, no somos la única organización, mucha gente está recaudando plata por temas de gas o de salud”.

“Hay personas que está pagando 5, 6 veces más de gas y luz, más los otros impuestos que también subieron. Las Juntas Vecinales o las organizaciones sociales, lamentablemente los costos van a empezar a cambiar porque se verá reflejado en la cuota social de los clubes. Esto implica que deberán pagar una cuota social más alta”, puntualizó.

Luego, fue consultada por cómo se encuentra la Junta Vecinal: “Seguimos teniendo problemas con el pavimento, hay calles intransitables por las lluvias. Hay calles que nunca se pavimentaron, y no sabemos por qué. Un 80% se hicieron las calles y el resto no. Ya con la última lluvia no se vino a reparar”.

“El pavimento de la Gotti le falta un tramo para arreglar. Recolección de basura estamos bien, hay algunas fechas con retrasos. La gente de cloacas vemos que trabaja mucho en el barrio, por suerte no hay tanta acumulación de aguas”, destacó.