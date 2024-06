Gonzalo Montiel fue papá por primera vez

Gonzalo Montiel y su pareja, Karina Nacucchio, fueron papás por primera vez y publicaron en sus redes sociales emotivas fotos de su hijo recién nacido Thiago.

“Ni soñándolo imaginamos un momento así, por eso no dejamos de mirarte. No podemos definir este sentimiento porque seguramente no exista la palabra. Somos las personas más felices del planeta por tenerte Thiagito, con salud y tan de nosotros”, escribieron en Instagram en las que se puede ver varias fotos de los papás y del pequeño.

Además, agraecieron a su médico: “Nada hubiera sido igual sin vos Nachito Tomasone. ¡Gracias por acompañarnos con tanto amor y profesionalismo!”.