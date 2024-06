La decisión del Ejecutivo Nacional de cortar el financiamiento de la obra pública se siente con fuerza en la provincia de Santa Cruz. Tal es así que en la localidad de El Chaltén se paralizaron las dos obras más importantes por la crisis económica que vive el país.

En este sentido, Eric Nieves, secretario de Relaciones Institucionales de El Chaltén, dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo: “Desde que se convirtió el Chaltén en Municipio, los intendentes que han pasado, el municipio siempre hemos sido autosustentables, con el dinero de Coparticipación podemos pagar sueldos y funcionar, hacer alguna obra chica”.

“Hoy con los recortes y la baja de la Coparticipación nos hemos tenido que ajustar hacia adentro, con un ajuste importante, para ir dando aumentos correspondientes. Tenemos el Convenio Colectivo de Trabajo que está en funcionamiento, y eso trae aparejado un aumento de sueldo, entonces se decidió hacer recortes hacia adentro para ir acomodando por la situación del país”, planteó.

“La inflación del dólar del 100% más la inflación que nos va comiendo el bolsillo, sin embargo, hoy somos autosustentables sin poder hacer esas obras chicas. Tenemos dos obras paralizadas que son la obra de las 22 viviendas, y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) que es una obra que nos da mucha lástima porque la hemos peleado muchísimo para El Chaltén”, añadió Nieves.

También dio un mensaje por los dichos del concejal Moreno quien denunció una “malversación de fondos” por parte de la Municipalidad de El Chaltén por el avance de la obra de las 22 viviendas. Al respecto, Nieves aseguró: “Tiene que hacer la denuncia donde tiene que hacerla, porque plantea malversación de fondos, estaría bueno que presente las pruebas y haga la denuncia”.

“Nosotros firmamos un convenio con Nación por la Casa Propia, hacemos la certificación de obra, y Nación le paga directamente a la empresa, no pasa por el Municipio. Noto desconocimiento en el manejo del Estado por parte del concejal Moreno”, subrayó.

Y continuó: “Me ha manifestado muchas veces el tema de la información, se la he dado, hay dos pedidos de informes que van a llegar al municipio y van a ser contestados. Uno de ellos era las rendiciones del programa Unirse, cuando hay un desconocimiento del programa. Eso lo manejaba la provincia a través del Ministerio de la Producción, entonces hay cuestiones que no tienen sentido, ese informe debe pedirle a Provincia y no a nosotros”.

“Si me pregunta no tengo problema en responderle, puedo decirle qué se compró, qué no se compró y cuánto valió, puede pedirle informes al ministerio de Gobierno”, contó.

Obra de las 22 Viviendas: Expectativas por la finalización con Provincia

Por último, sobre el diálogo con el Gobierno Provincial para la finalización de esta obra: "Nosotros en la primera reunión del intendente con el gobernador, el gobernador le pidió una cosa, fue la terminación de las 22 casas. El gobierno está desde el primer momento en contacto y se viene trabajando para ver de dónde puede salir el financiamiento".

"Estamos esperanzados en terminar esta obra por las gestiones del intendente y otros concejales en conjunto con la provinica. Estamos esperanzados de que sea la provincia de poner el dinero para terminarla. Estamos en un 82% de avance de obra, nos falta un 17%, le faltaría a cada casa entre 12 millones de pesos", cerró.