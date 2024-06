Lionel Scaloni: "Hicimos lo que teníamos que hacer"

Lionel Scaloni habló luego del triunfo de la Selección Argentina 1-0 ante Ecuador en Estados Unidos y dejó alguna de las sensaciones que le generó este amistoso que sirve para seguir puliendo detalles de cara a lo que será el arranque de la Copa América el próximo 20 de junio ante Canadá en busca de la defensa del título.

"Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer: intentar dominar, crear situaciones", comenzó analizando el DT en conferencia de prensa. Y además, agregó: "Estos partidos siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. En algunos casos, como el de Nahuel Molina, no queríamos arriesgarlo, no está al cien por cien. Del resto estamos contentos. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo".

Cuándo presentará la lista final para la Copa América 2024

"En principio, la lista la vamos a dar después del partido (ante Guatemala el 14/6). No tiene mucho sentido, ya que están los chicos acá, dar el corte sin esperar a ese partido. La verdad que es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera, pero es lo que hay. Necesitamos que vengan porque hay otro partido y bueno, pueden pasar cosas y están con nosotros hasta el último día. Esa es nuestra idea", explicó Scaloni.

El motivo por el cuál Lionel Messi jugó el segundo tiempo ante Ecuador

"Hay veces que no hay necesidad de arriesgar, no solo con él (Messi) sino con otros también. Otamendi tampoco jugó. Ángel jugó sus minutos. Con Julián y Lautaro lo mismo. Enzo volvió y tuvo los minutos que creíamos convenientes. Es un poco cuidarlos y que lleguen en óptimas condiciones".

FUENTE: Minuto.