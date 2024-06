Juan Darthés fue considerado culpable de estupro, en la denuncia que por violación le inició la actriz Thelma Fardi, y por eso lo condenaron en Brasil a seis años prisión. Será en régimen semiabierto.

La condena fue dada a conocer este lunes 10 de junio y se espera una conferencia de prensa de Fardin junto a su abogada.

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por la actriz Thelma, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

La actriz Thelma Fardin denunció en diciembre de 2018 que Juan Darthés la violó durante una gira que hacía la novela "Patito Feo", en Nicaragua, en 2009.

Entre lágrimas, Fardín, quien en esa ocasión tenía 16 años, reveló en su momento que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó en 2018 el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.

Darthés condenado en Brasil

Hasta ahora se conoce del fallo es la condena y el régimen que deberá cumplir: podrá salir a trabajar pero Darthés debe volver todos los días a la cárcel a dormir.

Además, la condena es por violación, tal cual denunció Fardin, que anunció una conferencia de prensa para este mismo lunes.

