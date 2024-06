El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, replicó este miércoles el posteo que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes llamaron a sus pares a no dar quórum mañana miércoles en la sesión del Senado, donde se tratará la Ley Bases.

“Los argentinos y santacruceños necesitamos que cumplan con su palabra. No a la ley Bases”, dijo el jefe capitalino, instando a los senadores a no prestar apoyo a la Ley que propone el Gobierno Nacional, en la que entre otros puntos se pretende privatizar YCRT, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, implementar el impuesto a las ganancias, etc.