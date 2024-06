La ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” fue aprobada en la madrugada de este jueves por el Senado, con la modificación de varios puntos y pasa ahora a estar en manos de Diputados para su segunda revisión. La Cámara baja tendrá ahora la definición de su sanción, ya sea con la ratificación de lo avalado o la insistencia de la versión original.

La diputada nacional Ana María Ianni estuvo en comunicación con EL MEDIADOR y sostuvo: “Con este proyecto de ley lo califico de tal mamarracho, no recuerdo tener noticia de un proyecto como este. Por el tratamiento desprolijo de querer meter por la ventana la Constitución entera por cada tema que toca”.

Prosiguió: “Un proyecto diezmado en el camino, nunca tendría que haber tenido la media sanción, ver lo que sucedió en el Senado de la Nación. Es un mamarracho por el tratamiento, el contenido, la poca seriedad que le dieron al debate. Lamento que sea tan dañino como su versión original”.

En torno a las modificaciones en el articulo de las privatizaciones, Ianni deslizó: “Da mucha tristeza, el retiro de Aerolíneas, del Correo y de Radio y TV Argentina, fue una de las primeras modificaciones que presentó el oficialismo en el tratamiento del Senado, y eso se ratificó con el voto a favor. El tema es que eso va a volver a diputados y hay que ver si se mantiene o vuelve al capítulo original”.

“Si el mandato de Milei y su pandilla es que los dialoguistas y oficialistas ratifiquen lo votado en diputados, vuelve todo, no queda ninguna empresa afuera de las que están establecidas ahí. Por otro lado, le votaron las facultades delegadas a Milei, una es que pueda hacer lo que quiera por un año. Llegó para cumplir su cometido, que el Congreso no funcione”, aseguró la legisladora nacional de Unión por la Patria.

Luego, vaticinó: “Si en seis meses de gobierno sin facultades hizo el año que hizo, con facultades, la gravedad es absoluta frente a un presidente de la Nación que evidentemente no está en sus cabales y no le interesa la división de poderes en el Estado. Para nosotros como legisladores de la Nación es una constante falta de respeto y ninguneo. No vamos a dejar de luchar porque YCRT tiene que ser defendida como cualquier empresa del Estado, porque es la actividad madre de la cuenca, y porque tiene futuro”.

“Hoy se cumplen 20 años de la tragedia de los 14 mineros que, por la vida de ellos, hoy más que nunca, los que somos dirigentes no podemos relegar la lucha. Llamo a la responsabilidad y al compromiso a que no se dejen encantar por Javier Milei y su pandilla, todo lo que negocian después no se lo cumplen”, aseguró.

"No tengo registro de que haya ingresado, esto depende del presidente de la Cámara de Diputados y cuál es el interés de esta gente. No sabemos cuál será el tratamiento", detalló Ianni.