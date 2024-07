Diego Robles sobre la llegada de Uber: “No hemos tenido ningún tipo de consulta"

En las últimas horas, se generó revuelo en la ciudad de Río Gallegos tras salir a la luz la noticia de que Uber realizará su próximo lanzamiento en las localidades de El Calafate y Río Gallegos.

Primeramente, se pronunció sobre el tema de las patentes de taxis en la ciudad: “Hay una lógica que tiene que ir en la cantidad de autos disponibles y de las licencias que se entregan, que se entregan en una suerte de concesión, la Secretaria de Gobierno que es la responsable de la Dirección de Transito hace un monitoreo permanente y se van entregando la cantidad de licencias de taxis de acuerdo a la necesidad y la demanda”.

Respecto a los Uber: “Es un tema complejo, porque más allá de la normativa nacional que lo habilita a funcionar, la potestad de la habilitación es propia de la provincia y el municipio. Nosotros tenemos una ordenanza que es clara. Uber es una multinacional que tiene un domicilio fiscal en Países Bajos y uno real en Panamá, es decir, es una empresa que funciona en las grandes ciudades del mundo a pesar de que sea judicializado y existe una cautelar. Son pocas las herramientas reales que podemos llegar a tener desde el plano judicial porque es algo que se viene dando en otras ciudades también”.

A su vez, el jefe de Gabinete de la Municipalidad confirmó: “Desde el Municipio de Río Gallegos no hemos tenido ningún tipo de consulta ni comunicación con nadie de Uber, no nos han pedido información. No sé si hablaron con Transporte de Provincia, nosotros no hemos tenido desde el Municipio de Río Gallegos ninguna comunicación con ninguna de estas empresas”.

“Nos sorprendió la afirmación de que iban a desembarcar en Río Gallegos y en el Calafate también”, adelantó Robles.

Respecto a los próximos pasos tras darse a conocer la noticia: “Vamos a ver cómo se dan los hechos, esperemos a ver qué acontece, y las partes tomarán las medidas que hay que tomar. Lo hemos hablado con los taxistas que si no ponemos un marco legal corre el riesgo que estos sistemas de plataforma avancen. Hay que ver los medios legales”.

Nuevas Oficinas de atención al publico

“Con un punto de recarga de SUBE que nos venían pidiendo por esa área, que servirá para los empleados municipales y se inauguraron las instalaciones de la enfermería, una puesta en valor que había sido pedida históricamente por el sindicato y los trabajadores también”.

“También el sistema de lo que es la modernización de lo que fue el 108 a través de esa comunicación permanente vía WhatsApp que tenemos en un horario de 8 a 24 y luego serán 24 horas ininterrumpidas, que desde ese lugar vamos a monitorear los reclamos de los vecinos para tener una mayor velocidad y respuesta por cualquier consulta o tipo de trámite. Es una forma de acercarnos más y fortalecer el vínculo entre el Municipio y los vecinos”, finalizó.