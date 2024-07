En el marco del inminente lanzamiento de Uber en la ciudad de Río Gallegos, se generó una polémica por parte del sector de los taxistas y remiseros de la ciudad que reclaman que se trata de una competencia desleal y remarcan que la actividad de Uber está prohibida por ley en la provincia de Santa Cruz

Héctor Gatica, presidente de la Asociación de taxis dialogó con EL MEDIADOR sobre el lanzamiento próximo de Uber en la ciudad de Río Gallegos.

En primera línea, se refirió a la entrevista que realizó este medio con el responsable de Comunicaciones de Uber Argentina: “La ley nacional de tránsito dice que el transporte público no debe exceder los 10 años, además de todas las ordenanzas municipales”.

“Dice que tiene un banco que le prestaría los seguros, yo dudo mucho que cualquier aseguradora te asegure a un pasajero que va en un vehículo que tiene 20 años de antigüedad y menos que asegure a un pasajero que va en una moto, es una locura”, sentenció.

Siguiendo esta línea, comentó: “Hay una cuestión legal, tenemos una ley que prohíbe esta actividad. Y otra cuestión es la seguridad del pasajero. El pasajero tiene que viajar en un auto seguro, cómodo y que esté en condiciones y habilitado. La verificación técnica vehicular (VTV) que pasamos nosotros anualmente con nuestros taxis y remises las hacen a vehículos que tienen diez años, si tienen más de diez no te la hacen la revisión técnica”.

Por otra parte, dijo: “Está mintiendo porque ninguno de nosotros como taxistas o remiseros vamos a trabajar desde la aplicación y por varias razones, entre ellos, porque la aplicación no es gratis y nosotros ponemos el auto, el combustible, y ellos te sacan un 25% de cada viaje. No vamos a trabajar con Uber, es falso lo que dijo”.

“Cuando empiece a funcionar esta aplicación en Río Gallegos, voy a denunciar a Uber en la justica porque la actividad está prohibida en la provincia y si veo choferes que están trabajando con la aplicación también los voy a denunciarlos”, dijo Gatica.

Y cerró: "No me asusta Uber, me asusta más todo el grupo de personas que trabaja por redes sociales y grupos de WhatsApp. Al pasajero Uber le sale más caro y además nosotros tenemos una aplicación desde el mes pasado para taxis y remises de la ciudad. La aplicación se llama Cabysur, los viajes son más baratos que el taxi y remis".