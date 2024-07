Sturzenegger descartó tensión con Caputo y anticipó sus primeras medidas

El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, negó tensión con su par de Economía, Luis Caputo, con quien tuvo diferencias bajo el gobierno de Mauricio Macri, a la vez que anticipó sus primeras medidas desregulatorias.

"Súper bien, no nos rozamos y tenemos una relación excelente", contestó el funcionario en declaraciones radiales, y amplió: "Tenemos una excelente relación y trabajo y personas. El Presidente ha delimitado excelente las competencias y en lo personal estoy feliz y tenemos mucho para trabajar en conjunto".

Para Sturzenegger, Javier Milei "tiene ideas muy fuertes y transformadoras", y llevará adelante sus objetivos a través de "dos herramientas: el DNU 70/23 y la Ley Bases, que representan sólo el 20%" de las reformas estructurales de la administración que planea implementar.

Por otra parte, anticipó que el miércoles se anunciará la reforma aerocomercial que liberará las restricciones en la materia y dio detalles de la Ley de Hojarasca en la que trabaja.

"Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes donde te encontrás cada cosa…En la época de los militares, para ellos sacar leyes era muy fácil. Era una persona detrás del escritorio y listo", señaló.

En la misma línea, el ministro contó: "Se acumularon una serie de leyes que no son muy operativas. Para ellos era muy importante el manejo de las palomas mensajeras, todavía hay una ley que regula el control de las palomas en la Argentina. Es casi como una limpieza".

Asimismo, sostuvo que buscará reflotar algunos capítulos de La Ley Bases -a la que calificó como "un hito"- que el Gobierno decidió no incorporar "para no dilatar la discusión". De esta forma, el Gobierno avanzará en una reforma en la educación, donde se busca aplicar un examen al finalizar el secundario y en la modernización de la Justicia.

También habló del arancelamiento universitario para extranjeros no residentes.

En la misma línea, aseguró que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca tratar el proyecto que contempla los juicios por jurados, entra otros cambios en su área.

"Hay una agenda de algunos pequeños paquetitos más chicos que fueron discutidos y habrá cosas más puntuales. Nos escucharán llevando al Congreso una reforma de la ley de factura de crédito electrónica", completó.

Por último, explicó sus intenciones de implementar un "examen de ingreso para poder trabajar en el Estado", al detallar que en la actualidad "hay un proceso de selección, digamos que son "concursos"... pero quiero que sea un examen objetivo, donde lo superás y estás habilitado para entrar a la administración pública; debe ser anónimo y objetivo, para que no pueda ser manipulado ni de un lado ni del otro".

