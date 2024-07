Grasso instó a los ciudadanos “a defender todo lo logrado, sin resignar nada”

En la oportunidad, destacó la lucha de los combatientes y acompañó la decisión de no participar del desfile central en Buenos Aires convocado por el presidente Javier Milei.

En contraposición, valoró la creación de una secretaría de Soberanía e Islas Malvinas en la Federación Argentina de Municipios y finalizó haciendo un llamado “a la unidad para construir ciudadanía y defender los intereses de todos los argentinos”.

En el marco de los festejos por el 208 Aniversario de la Independencia Argentina, además, la Municipalidad de Río Gallegos descubrió una placa recordatoria a los 70 años de la imposición del nombre de la Plaza San Martín, que se realizó una jornada como ésta. En la oportunidad, la placa fue bendecida por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Ignacio Medina, tras lo cual se dirigió a los presentes el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

“Cuando arrancamos el día, pensaba cada uno de los logros que hemos tenido como argentinos tras la independencia de nuestro país. Lo que significa celebrar un nuevo aniversario de aquella proclamación de independencia que nos otorgó libertad. Hoy, después de tantos años, tenemos que seguir fortaleciéndola, tenemos que seguir demostrando que la Argentina, nuestra patria, vale la pena. Defender nuestra soberanía, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Valorar el esfuerzo de muchos pioneros y seguir construyendo la patria”, añadió.

Grasso señaló que algunos valores y conquistas están en juego. “No es un acto de demagogia, hay que decir la verdad de lo que está pasando a todos los argentinos, los santacruceños, los riogalleguenses. Tenemos que defender lo que hemos logrado, no podemos resignar absolutamente nada”, dijo “ni siquiera una aspirina, no podemos resignar impuestos, subsidios, no podemos resignar el cariño y el amor de muchos trabajadores a los que a lo largo de la historia les ha costado mucho poder llegar hasta donde están. Y no podemos resignar la lucha de nuestros combatientes”, afirmó. En este contexto, el jefe comunal expresó su contundente apoyo a la decisión de los veteranos de guerra de no participar en los actos centrales en Buenos Aires “en un país donde su presidente lo que quiere es estar al lado de los colonizadores, de aquellos que tomaron las Islas Malvinas, que tomaron nuestro territorio nacional”.

Informó que “en contraposición a esa postura del Gobierno Nacional, como Federación Argentina de Municipios creamos una secretaría que está a cargo de un intendente que es de Soberanía e Islas Malvinas”.El intendente instó a los vecinos a defender los colores de la patria “no solamente cuando veamos el partido de Argentina y nos emocione ver flamear la celeste y blanca, sino cuando reconocemos esos colores en el jardín de infantes con nuestros hijos, en un acto patrio, festejando algún logro. La tenemos que defender como lo hicieron aquellos soldados que corrieron detrás de la bandera argentina para defender nuestra patria. Si ellos pudieron dar la vida, nosotros tenemos que dar el corazón y el esfuerzo para que se viva la bandera argentina, la patria, la independencia y el recuerdo de cada uno de los procesos que han hecho grande nuestra nación”, destacó.

Para cerrar, instó a que “cada uno desde su lugar sigamos construyendo ciudadanía, defendiendo los intereses generales, seguir trabajando juntos” y parafraseó al cantautor de la Patagonia “estoy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino”. “Viva la patria, viva la independencia, viva cada uno de nuestros combatientes y el pueblo de mi querida ciudad”, concluyó.