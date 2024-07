La fortuna que perdió el rapero Drake por apostar en contra de la Selección Argentina

El rapero Drake fue uno de los grandes perdedores de la jornada de ayer por la derrota de la Selección de su país ante la argentina, en la semifinales de la Copa América.

El artista canadiense había apostado 300 mil dólares a que ganaba Canadá por 2 a 1. Sin embargo, sus predicciones fallaron y la selección campeona del mundo se impuso con por 2-0 ,con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi.

Con ese resultado, Drake perdió todos los dólares que había apostado. Si Canadá le hubiera ganado 2-1 a la Selección argentina, Drake habría cobrado 2.880.000 dólares.

¿Quién es el rapero Drake?

Aubrey Drake Graham, mejor conocido como Drake, es un rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor canadiense nacido en Toronto el 24 de octubre de 1986. Es considerado una de las figuras más influyentes de la música popular contemporánea, reconocido por popularizar el canto y la sensibilidad del R&B en el hip hop.

Carrera musical:

A inicios de la década del 2000, Drake comenzó su carrera como actor en la serie de televisión canadiense "Degrassi: The Next Generation".

En 2009, lanzó su mixtape debut "So Far Gone", el cual lo llevó a firmar con la discográfica Young Money Entertainment de Lil Wayne.

Desde entonces, ha lanzado siete álbumes de estudio, todos ellos con un gran éxito comercial y de crítica. Entre sus éxitos más populares se encuentran "One Dance", "God's Plan", "Hotline Bling" y "Work".

Ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo cuatro Grammy Awards, 27 Billboard Music Awards y 12 American Music Awards.

Colabora frecuentemente con otros artistas, como Rihanna, Nicki Minaj, Kendrick Lamar y Travis Scott.

Más allá de la música:

Drake también ha incursionado en el mundo de los negocios, fundando su propio sello discográfico, OVO Sound, y una línea de ropa, October's Very Own.

Es cofundador de la plataforma de transmisión de música "Tidal".

Ha sido una figura influyente en la cultura popular, apareciendo en películas, programas de televisión y campañas publicitarias.

Impacto:

Drake es considerado uno de los artistas más exitosos e influyentes de su generación. Ha roto récords de ventas y streaming, y ha ganado numerosos premios. Su música ha sido elogiada por su originalidad, su creatividad y su capacidad para conectar con un público amplio.

