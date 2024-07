Raúl Burgos: "Vamos a hacer lo que la justicia nos diga"

Continúan los problemas en el Centro Chileno de nuestra ciudad, el Presidente de la institución, Pedro Díaz se refirió a la carta enviada por un grupo de personas quienes afirman que hay irregularidades en las elecciones realizadas hace 19 meses atrás.

En estudios de Tiempo FM estuvo presente Raúl Burgos, vicepresidente de la Asociación Centro Chileno: “Nos llegó una notificación por parte de Personería Jurídica donde notifican a la Asociación de que nos cesan del mandato que hoy tenemos por ciertas irregularidades, dentro de las irregularidades que ellos educen está primero la falta de precisión a la convocatoria para las elecciones; la falta del tiempo estipulado para esto; y después aducen que se dio de baja a un padrón de 300 afiliados que ellos tenían al momento que nosotros ingresamos”.

“Se presentó el descargo pertinente, tenemos que hasta el momento no se le había hecho lugar por eso sacan esta medida designando una nueva comisión normalizadora, para lo cual hoy los abogados elevaron las cosas al Tribunal de Justicia, ya está judicializada la medida. Ahora quedaremos esperando la resolución judicial”, contó en diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5.

Luego, sobre el intento de cierre del establecimiento por un inspector del área de comercio: “Hicimos entender que no nos clausuran a nosotros, ahí adentro hay 120 familias que el sustento de ellos es eso, la feria, el estar, participar y encontrarse ahí adentro. Entonces dialogamos e informamos que no nos pueden inhabilitar por una nota de Inspección General de Personería Jurídica cuando deberíamos tener agotadas las vías administrativas y jurídicas”.

“19 meses después que nos digan que quedamos afuera, nos resulta raro y extraño, los procedimientos administrativos no convalidan, bajo ningún punto de vista y en ningún lado, la ley de procedimiento administrativo que tiene esta provincia. Cuando se inicia este proceso de normalización, no había forma de depurar el padrón. Nosotros consultamos en personería cómo se depura el padrón, y nosotros miramos el estatuto y no se habla de depuración. Entonces apelando al sentido común”, indicó.

"Nosotros llegamos a normalizar y queriamos que el Centro Chileno deje de ser una elefante blanco y que vuelva a tener esas actividades permanentes, promover la cultura y acercarlo a la sociedad. Hoy hemos logrado recuperar eso, vos llegas y encontrás platos típicos chilenos", consideró.

"Vamos a hacer lo que la justicia nos diga, Pedro tenía mandato judicial para ingresar en el 2019 y lamentablemente no pudo entrar hasta 2022. Siempre se hizo lo que dijo la justicia", finalizó.