Javier Mascherano dio la cara luego del escandaloso partido en el que la Selección Argentina Sub-23 terminó perdiendo ante Marruecos. Por la primera fecha de la Zona B de los Juegos Olímpicos, la Albiceleste cayó 2-1 en un encuentro que estuvo detenido durante más de una hora y media tras el gol -posteriormente anulado- de Cristian Medina.

En su charla con los medios de comunicación presentes, Javier Mascherano dijo: "Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario donde en ningún momento nos comentaban qué podía pasar. Los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían jugarlo. Nosotros tampoco queríamos jugarlo más. Nos tiraron un millón de cosas y se paró el partido siete veces".

El DT de la Selección Argentina sumó: "No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. El segundo tiempo no se jugó entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal y está dentro de las reglas y que se paró siete veces".

"El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 puso 2-2. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas raras. El árbitro no nos dio nunca ninguna explicación", aseveró Mascherano sobre la suspensión.

En torno al escándalo, el entrenador señaló un terrible episodio que sucedió en la previa al partido con Marruecos: "Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaba un reloj, un anillo... en unos Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada. Obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas. No queremos que nos beneficien, pero tampoco que nos tomen el pelo como nos lo tomaron hoy", sorprendió.

