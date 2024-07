La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, tras ser denunciado por el fiscal Guillermo Marijúan en los tribunales de Comodoro Py y descartó que el dirigente provincial esté vinculado con la desaparición de Loan Peña: "Es un despropósito".

En declaraciones radiales, la titular de la cartera de Seguridad habló sobre la acusación por encubrimiento que recae sobre el mandatario provincial: "Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad. Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver".

"Tocó en esa provincia, pero pudo haber sido en cualquier parte. Es un despropósito involucrar al gobernador, y no estoy de acuerdo con que se plantee esa hipótesis, como plantean varios, en lugar de ir a la verdad", agregó.

Valdés quedó inmerso en medio de la polémica y la causa luego de la primera declaración de Laudelina Peña, la tía del nene desaparecido. “Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, dijo apresuradamente el sábado 29 de junio el mandatario provincial. Luego, la declarante, quien sugirió la teoría del atropello, cambiaría su declaración.

Bullrich: "Todo se resume a las 7 personas que estaban ahí"

La titular de Seguridad desligó a Valdés de los presuntos implicados y apuntó contra las siete personas investigadas por la desaparición de Loan. "Una de esas personas tiene que hablar, o alguno de los que luego encubrieron lo que pasó. Ahí está la figura del comisario, que pudo ser el encubridor del matrimonio Pérez-Caillava", apuntó en declaraciones con TN.

En la misma línea, Bullrich señaló que "hay un hecho que es la desaparición de Loan, cinco personas que estaban a su alrededor, y una situación que supimos que no se perdió, que no tuvo un accidente, sino que alguien lo sustrajo, como dice la carátula de la causa".

"Una de estas personas tiene que hablar. ¿Y qué sabe el comisario Maciel, que dice que luego va a hablar? ¿Encubrió algo respecto a dónde está o qué pasó? El tema que tenemos es que todo gira alrededor de la posibilidad de que alguno de estos señores y señoras hablen de lo que pasó ahí. Y ahí es donde la Justicia tiene que tratar de ofrecer la figura del arrepentido para que alguno diga lo que pasó y negociar su pena", concluyó.

Caso Loan: denunciaron al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés por abuso a la autoridad y encubrimiento

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, presentó este martes una denuncia en Comodoro Py contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, el senador Diego Pellegrini y el exministro de Seguridad correntino Buenaventura Duarte por presunto encubrimiento, abuso a la autoridad y violación en los deberes de funcionario público, en el marco de la causa de Loan Peña.

Asimismo, la denuncia incluye también al exabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi, el ministro de Seguridad correntino, Alfredo Vallejos, y los comisarios generales Alberto Molina y Jorge Cristaldo.

La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, a cargo del juez Sebastián Casanello. El abogado de la madre de Loan, Fernando Burlando, habló con C5N y celebró la denuncia contra el poder político de Corrientes y adelantó que se sumará para ampliar la denuncia.

