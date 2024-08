El Gobierno habló sobre Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, acompañada de fotografías de la ex primera dama con heridas y moretones visibles en su rostro y cuerpo, el Gobierno declaró este viernes que el ex mandatario "si es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo".

“Si el doctor Fernández es culpable, tendrá que pagar por lo que hizo y apelamos a que eso sea así, que la Justicia investigue y lleve a la Argentina a un lugar de mayor justicia”, expuso este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Respecto a los videos que se difundieron en las últimas horas de Alberto Fernández en el despacho presidencial junto a la conductora Tamara Pettinato, Adorni pronunció: “Es absolutamente detestable solo por una cuestión de respetar las instituciones y la investidura presidencial”.

“Utilizar lugares que son de todos los argentinos, y que además revisten el carácter de un respeto mayor por ser el despacho del presidente de la nación, es absolutamente repudiable. Es difícil encontrar palabras para definirlo”, agregó el vocero en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

En otro momento de la conferencia, comentó: "Tengo la fortuna de pasar bastante tiempo en ese despacho, y al sentarme en el mismo sillón que la señora (Pettinato), con el respeto que merece ese lugar, es sorprendente cómo ocurrió esa escena en uno de los despachos más importantes de las instituciones argentinas. Ni hablar si eso ocurrió en el mientras tanto que todos estábamos encerrados”.

Cuando se le preguntó si el Gobierno creía que Fernández debería ser encarcelado preventivamente tras la denuncia de Yañez, Adorni fue claro al decir que esa "es la opinión de todos".

Adorni mencionó que "el sentimiento general es que no hay demasiada confusión" sobre las imágenes que muestran a la ex primera dama herida. "Ojalá que se haga justicia y no quede en la nada", añadió.

"Es la opinión de todos los seres humanos de bien que cualquiera que se dirija con violencia hacia otra persona, y en este caso, que esté en el marco de violencia familiar, por supuesto que tiene que ir preso. Cualquier persona que cometa y se demuestre un acto de violencia doméstica", subrayó.

Por otro lado, Adorni se refirió a la posibilidad de que le retiren la pensión vitalicia o la jubilación de privilegio a Alberto Fernández: “Es una cuestión de ley, no tenemos intervención en eso nosotros, no podemos tomar ninguna medida al respecto".

Manuel Adorni: “Nos trataban de misóginos y parece que se equivocaron”

Además, Adorni realizó fuertes críticas sobre la administración de Fernández y puso de relieve los “millones y millones de dólares” gastados en políticas de género a través de medidas como la creación del Ministerio de las Mujeres, “hasta tantas otras cuestiones que parecían que eran fundamentales y necesarias para que este tipo de cuestiones no ocurran”, y agregó que “si es que han ocurrido, lo único que demuestran es que se utilizó a la mujer para hacer grandes negocios, para hacer política, crear empleo público y hacerse de recursos del Estado”.

En tanto, al referirse a las críticas recibidas por el Gobierno en relación con las políticas de género, dijo que “la verdad es que parece que se equivocaron”.

En este sentido destacó que “cuando hablábamos de cerrar el Ministerio de la Mujer, de cerrar el INADI, cuando decíamos que hablar con la E era una estupidez”, entre otros aspectos referidos a la política de género, “nos trataban de misóginos, nos trataban de fachos, nos trataban de la ultraderecha que si llegábamos al poder lo íbamos a destruir todo, y la verdad es que parece que se equivocaron”.

